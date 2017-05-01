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في أول جلسة تحقيق.. السجن للقاضي مشقاقة المتلبس بتلقي رشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 19:18 في أول جلسة تحقيق.. السجن للقاضي مشقاقة المتلبس بتلقي رشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط | حوادث و حقوق
في أول جلسة تحقيق.. السجن للقاضي مشقاقة المتلبس بتلقي رشوة داخل محكمة الاستئناف بالرباط
اتخذ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء اليوم الأربعاء، قرارا بإيداع رشيد مشقاقة رئيس غرفة محكمة الاستئناف بالرباط، المتهم بتلقيه رشوة من متقاض، السجن بعد أول جلسة تحقيق معه، وفق ملتمس تقدم

شوف تيفي:

اتخذ قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء اليوم الأربعاء، قرارا بإيداع رشيد مشقاقة رئيس غرفة محكمة الاستئناف بالرباط، المتهم بتلقيه رشوة من متقاض، السجن بعد أول جلسة تحقيق معه، وفق ملتمس تقدم به الوكيل العام للمحكمة باعتقاله.

و كشفت يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الخميس، أن قرار الإيداع بالسجن جاء مباشرة بعد القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه بتوقيفه عن العمل و تحديد مقرر للاستماع وفقا للمسطرة التأديبية المتبعة بشأن القضاة.

و أضافت المصادر ذاتها إن القرار يعد الأول في شأن القرارات التأديبية التي يتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي نصب أخيرا، مشيرة إلى أن القرار استند على المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

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