في ظل غيابه الطويل.. هاشتاغ جديد يهز الفايسبوك تحت عنوان: أين '' العثماني'' ﻿

مباشرة بعد حضوره في حفل إفطار وتكريم لأعضاء حملته الإنتخابية للتشريعيات الأخيرة بالمحمدية، نشر ناشطون فايسبوكيون هاشتاغا جديدا تحت عنوان أين هو رئيس الحكومة ''سعد الدين العثماني''.

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مباشرة بعد حضوره في حفل إفطار وتكريم لأعضاء حملته الإنتخابية للتشريعيات الأخيرة بالمحمدية، نشر ناشطون فايسبوكيون هاشتاغا جديدا تحت عنوان أين هو رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني".



وعممت أغلب الصفحات الفايسبوكية الهاشتاغ الجديد، بل قام أعضاء بحزب العدالة والتنمية بنسخه على صفحاتهم، حيث هاجم الجميع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي أضحى لايظهر إلا في الحفلات وفي موائد الإفطار، بعيدا عن مايقع داخل المجتمع على حد تعبيرهم.



وتسائل العديد من الفايسبوكيبن عن سر إبتلاع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لسانه عما مايدور في الشارع وكذا الأحداث الكبرى التي يشهدها المغرب، حيث قام بإغلاق جميع قنوات التواصل بعد تكليفه لأحد المقربين منه، والذي لايجيد سوى الإعتذار وكثرة مشاغل رئيس الحكومة.