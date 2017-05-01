مثير..أسرار خطيرة تظهر لأول مرة حول الزفزافي: الولائم والقصاير والبنات والنضال المربح ﻿

كشف أسبوعية المشعل في عددها الصادر يوم غد الخميس، العديد من الأسرار الخطيرة عن ناصر الزفزافي وحياته الخاصة ومن بينها علاقته بـ ''الولائم والقصاير والنضال المربح''.

"شوف تيفي"

كشف أسبوعية المشعل في عددها الصادر يوم غد الخميس، العديد من الأسرار الخطيرة عن ناصر الزفزافي وحياته الخاصة ومن بينها علاقته بـ "الولائم والقصاير والنضال المربح".

وعنونت أسبوعية المشعل ملفها لهذا الأسبوع "أسرار خطيرة عن الزفزافي ..الولائم والقصاير وسط البحر خمر وفتيات أنيقات بنات الريف في يخوت أنيقة عبر جزيرة النكور "و قالت إن الزفزافي اعتقد أنه سيكون بعيدا عن فضول المصورين، وها هو بالصورة في يخت لشخصية معروفة في الريف..إنه النضال المربح لشاب قدم نفسه كزعيم عصامي لأكبر حراك شعبي بالريف منذ سنة 2011 زمن الربيع العربي.

وأشارت الأسبوعية في هذا الملف المثير إلى علاقة الزفزافي بـ "الولائم والقصاير"، في بحثها عن من كان وراء تمويل الحراك الشعبي من الناحية اللوجستيكية خاصة أن ناصر الزفزافي شاب معطل ومن أسرة متواضعة على المستوى الاجتماعي،متسائلة من أين له الحصول على تمويل لكل هذه الأنشطة التي يعرف الكل أنها مٌكَلفة وباهضة الكلفة.