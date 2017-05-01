اعتداء عنصري على مسجد ضواحي برشلونة ﻿

تعرض مسجد بدر بطراسة، الكائن بضواحي برشلونة لاعتداء عنصري، حيث عمد شخص مجهول إلى كتابة عبارة ” STOP ISLAMIZACIO” ” على باب المسجد، وهو معنى يهدف من ورائه الفاعل

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تعرض مسجد بدر بطراسة، الكائن بضواحي برشلونة لاعتداء عنصري، حيث عمد شخص مجهول إلى كتابة عبارة ” STOP ISLAMIZACIO” ” على باب المسجد، وهو معنى يهدف من ورائه الفاعل التعبير عن تزايد عدد المسلمين بالمدينة، فيما تمت كتابة صيغة أخرى على الباب الثاني “RAMADÁN En MARRUECOS” ما يعني من يرغب الصيام في هذا الشهر فليصم بالمغرب.

ومن جهته، أكد مصطفى بلفاسي، رئيس الجمعية الإسلامية بدر بطراسة على أن الأفعال ارتكبت في تمام الساعة الواحدة ليلا، حسب ما سجلته الكاميرا المثبتة بباب المسجد، وأضاف المصدر ذاته أنه بعد الاطلاع على الحادث تم الاتصال بالمسؤولين عن بلدية طراسة والأجهزة الأمنية التي حضرت للمسجد لمباشرة البحث.

وأفاد رئيس الجمعية أنه تم التعرف على الفاعل بعد الإطلاع على شريط تسجيل الكاميرا، كما أن الأمر سيبقى بيد العدالة التي ستقول كلمتها في النازلة.