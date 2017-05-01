عاجل وحصري..ها شكون غادي يزور ناصر الزفزافي في مقر الشرطة القضائية بالبيضاء+ تفاصيل جديدة حول القضية ﻿

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عن ناصر الزفزافي، حصلت، قبل قليل من يومه الأربعاء على ترخيص من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالحسيمة لزيارة الزفزافي ورفاقه الموجودين على ذمة البحث التمهيدي لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء.
وأكد المحامي سعيد بنحماني لـ "شوف تيفي" أنه سيزور رفقة بعض المحامين غدا الخميس، ناصر الزفزافي ورفاقه .
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة، قررت تمديد الحراسة النظرية لجميع المعتقلين المشتبه في تورطهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة.
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