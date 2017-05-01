في أول ظهور له...والد ''ناصر الزفزافي'' يدعو شباب الحسيمة ''للسلمية'' للحصول على المطالب المشروعة ﻿

طالب والد المعتقل ''ناصر الزفزافي'' في أول حضور له للوقفة الإحتجاجية المنظمة يوم أمس بالحسيمة، الشباب إلى الإلتزام بالإحتجاج السلمي لتحقيق المطالب المشروعة لساكنة المنطقة.

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طالب والد المعتقل ''ناصر الزفزافي'' في أول حضور له للوقفة الإحتجاجية المنظمة يوم أمس بالحسيمة، الشباب إلى الإلتزام بالإحتجاج السلمي لتحقيق المطالب المشروعة لساكنة المنطقة.



وأضاف أحمد الزفزافي، الذي حضر للوقفة الاحتجاجية بحي سيدي عابد بالحسيمة يوم أمس الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، بأن المطالب المشروعة للساكنة ستأتي بالإحتجاجات السلمية ولاشيئ غير السلمية.



وتابع أب المسؤول الأول عن الأحداث التي وقعت في الحسيمة مؤخرا وأصيب على إثرها العديد من رجال الأمن وتخريب الممتلكات واقتحام المسجد يوم الجمعة، أن الاحتجاج بشكل سلمي هي الطريق الوحيدة لإسماع الدولة صوت الساكنة لتحقيق المزيد من التنمية.



هذا، وحضر الوقفة الإحتجاجية ليوم أمس الثلاثاء بمدينة الحسيمة، بالإضافة إلى أب وأم ''ناصر الزفزافي'' الأمين العام للحزب المغربي الليبرالي محمد زيان وبعض الشخصيات السياسية والحقوقية بالمنطقة.





