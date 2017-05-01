 بالفيديو:المخرج ادريس الروخ يخرج عن صمته بعد الانتقادات التي طالت سلسلة الخاوة'' وهذا ما قاله لساكنة مدينة آسفي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

في أول ظهور له...والد ناصر الزفزافي يدعو شباب الحسيمة للسلمية للحصول على المطالب المشروعة | بوليتيك

في أول ظهور له...والد ''ناصر الزفزافي'' يدعو شباب الحسيمة ''للسلمية'' للحصول على المطالب المشروعة

مسخوط الوالدين تْقْطع وتْرمضن وسلخ الأم ديالو ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

مسخوط الوالدين تْقْطع وتْرمضن وسلخ الأم ديالو ضواحي أكادير

وزير الداخلية يدعو إلى تبني حكامة جيدة لضمان الفعالية في عمل رجال السلطة واعتماد مقاربة استباقية في تلبية حاجيات وانتظارات المواطنين | بوليتيك

وزير الداخلية يدعو إلى تبني حكامة جيدة لضمان الفعالية في عمل رجال السلطة واعتماد مقاربة استباقية

بالفيديو:المخرج ادريس الروخ يخرج عن صمته بعد الانتقادات التي طالت سلسلة الخاوة وهذا ما قاله لساكنة مدينة آسفي | ثقافة و فنون

بالفيديو:المخرج ادريس الروخ يخرج عن صمته بعد الانتقادات التي طالت سلسلة الخاوة'' وهذا ما قاله

محمد زيان يلتمس عفوا ملكيا عن الزفزافي ورفاقه المعتقلين..مصرحا لشوف تيفي.بعد الله سبحانه وتعالى عندنا الملك محمد السادس الذي يحمي جميع المغاربة . | بوليتيك

محمد زيان يلتمس عفوا ملكيا عن الزفزافي ورفاقه المعتقلين..مصرحا لشوف تيفي."بعد الله سبحانه وتعالى

خلافا للمتداول..ناصر الزفزافي يتصل بعائلته من مقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء | بوليتيك

خلافا للمتداول..''ناصر الزفزافي'' يتصل بعائلته من مقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء

عاجل ..فاجعة طرقية تعرضت لها حافلة نقل مدرسي ببركان..وهذا مصير التلاميذ | حوادث و حقوق

عاجل ..فاجعة طرقية تعرضت لها حافلة نقل مدرسي ببركان..وهذا مصير التلاميذ

أشنو قال الدين فــ:شروط المعاشرة الزوجية في رمضان؟ | بووز

أشنو قال الدين فــ:شروط المعاشرة الزوجية في رمضان؟

كيداير السوق:هاعلاش المغاربة كياكلو البيض بزاف فرمضان | بووز

كيداير السوق:هاعلاش المغاربة كياكلو البيض بزاف فرمضان

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

بالفيديو:المخرج ادريس الروخ يخرج عن صمته بعد الانتقادات التي طالت سلسلة الخاوة'' وهذا ما قاله لساكنة مدينة آسفي

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 15:57 بالفيديو:المخرج ادريس الروخ يخرج عن صمته بعد الانتقادات التي طالت سلسلة الخاوة وهذا ما قاله لساكنة مدينة آسفي | ثقافة و فنون
بالفيديو:المخرج ادريس الروخ يخرج عن صمته بعد الانتقادات التي طالت سلسلة الخاوة'' وهذا ما قاله لساكنة مدينة آسفي
موجة غضب اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أخيرا، من قِبَل ساكنة مدينة آسفي بخصوص السيتكوم الكوميدي « الخاوة » لمخرجه ادريس الروخ، والذي يُبث على القناة الثانية 2M ، إذ عبرت الساكنة عن سخطها

شوف تيفي م.م

 

موجة غضب اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أخيرا، من قِبَل ساكنة مدينة آسفي بخصوص السيتكوم الكوميدي « الخاوة » لمخرجه ادريس الروخ، والذي يُبث على القناة الثانية 2M ، إذ عبرت الساكنة عن سخطها بخصوص استعمال الممثلين للهجة المسفيوية بشكل خاطئ. وتساءل المشاهد المسفيوي عن أصل تلك اللكنة التي استعملتها الممثلة الصاعدة سكينة درابيل « زوجة المصطفى » مؤكدا أنها بعيدة عن لهجة ''ناس عبدة''.

في هذا السياق ،عبر المخرج والممثل ادريس الروخ عن استيائه في اتصال له مع قناة شوف تيفي من الأقاويل التي تداولت بخصوص سلسلته الهزلية قائلا «أنا شخصيا أعتبر ذلك سوء فهم فقط ، لأن المسألة تتعلق بسيتكوم يتحدث عن معالم وجماليات ومهن مدينة اسفي، بالإضافة إلى المشاكل بين العائلات، ولكن عندما يكون المشكل يتعلق باللكنة فإن هذا مجرد سوء فهم في طريقة استقبال هذا العمل، لأن السلسلة تضم شخصيات بنماذج وشرائح اجتماعية مختلفة، مثل شخصية سكينة زوجة مصطفى التي قيل عنها الكثير وعن لكنتها بالخصوص، فهي لا تنحدر من اسفي بل قادمة من مناطق بعيدة عن المدينة المذكورة وقدِمت إليها بعد زواجها بمصطفى « كمال الكاظيمي ».

وأضاف الروخ في حديثه « إننا نعتز ونحترم مدينة آسفي ونعرف أصولها وتاريخها، وأن تصوير سلسلة الخاوة بمدينة اسفي تكريم أكثر من شيء آخر، ليست هناك أية إساءة لهذه المدينة أو للكنتها بل العكس من ذلك، بل ومن خلال السيتكوم أظهرنا الجانب الجميل للمدينة ».

جدير بالذكر، أن النائب البرلماني بمجلس النواب عن دائرة آسفي، وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، هشام سعنان راسل كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ووزير الثقافة والاتصال حول ما وصفه بالإساءة التي طالت ساكنة مدينة آسفي بسبب السيتكوم الهزلي الخاوة طيلة شهر رمضان، مطالبا إياهم بالتدخل الفوري وإيقاف بث السلسلة لمخرجها إدريس الروخ.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ادريس الروخ الخاوة رمضان ثقافة وفنون

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالوثيقة.. برلماني يراسل الهاكا من أجل إيقاف السلسلة الكوميدية الخاوة | ثقافة و فنون

بالوثيقة.. برلماني يراسل الهاكا من أجل إيقاف السلسلة الكوميدية الخاوة

بالصورة..فنان مغربي مشهور في فرنسا يوجه ضربة موجعة للأشخاص الذين قاموا بإحراق جوازات سفرهم..وها شنو قاليهم | ثقافة و فنون

بالصورة..فنان مغربي مشهور في فرنسا يوجه ضربة موجعة للأشخاص الذين قاموا بإحراق جوازات سفرهم..وها شنو قاليهم

بالصورة..فاتي جمالي تُشكك في مصداقية الكاميرا الخفية مشيتي فيها التي تُبث على دوزيم | ثقافة و فنون

بالصورة..فاتي جمالي تُشكك في مصداقية الكاميرا الخفية مشيتي فيها التي تُبث على دوزيم

بالصورة.. خطأ فادح يكشف فبركة مقلب رامز تحت الأرض | ثقافة و فنون

بالصورة.. خطأ فادح يكشف فبركة مقلب رامز تحت الأرض

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أسرار خاصة عن تغسيل الموتى من قلب مستودع الأموات | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

أسرار خاصة عن تغسيل الموتى من قلب مستودع الأموات

نكتة اليوم:كبرات و بغات تزوج وها شنو دارت لْولدها | اضحك مع نكتة اليوم

نكتة اليوم:كبرات و بغات تزوج وها شنو دارت لْولدها

أشنو قال الدين فــ:شروط المعاشرة الزوجية في رمضان؟ | أش قال الدين فـ...

أشنو قال الدين فــ:شروط المعاشرة الزوجية في رمضان؟

كيداير السوق:هاعلاش المغاربة كياكلو البيض بزاف فرمضان | أش كاين فالسوق

كيداير السوق:هاعلاش المغاربة كياكلو البيض بزاف فرمضان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

في أول ظهور له...والد ناصر الزفزافي يدعو شباب الحسيمة للسلمية للحصول على المطالب المشروعة | بوليتيك
منذ 7 دقائق

في أول ظهور له...والد ''ناصر الزفزافي'' يدعو شباب الحسيمة ''للسلمية'' للحصول على المطالب المشروعة

مسخوط الوالدين تْقْطع وتْرمضن وسلخ الأم ديالو ضواحي أكادير | حوادث و حقوق

مسخوط الوالدين تْقْطع وتْرمضن وسلخ الأم ديالو ضواحي أكادير

وزير الداخلية يدعو إلى تبني حكامة جيدة لضمان الفعالية في عمل رجال السلطة واعتماد مقاربة استباقية في تلبية حاجيات وانتظارات المواطنين | بوليتيك

وزير الداخلية يدعو إلى تبني حكامة جيدة لضمان الفعالية في عمل رجال السلطة واعتماد مقاربة استباقية

بالفيديو:المخرج ادريس الروخ يخرج عن صمته بعد الانتقادات التي طالت سلسلة الخاوة وهذا ما قاله لساكنة مدينة آسفي | ثقافة و فنون

بالفيديو:المخرج ادريس الروخ يخرج عن صمته بعد الانتقادات التي طالت سلسلة الخاوة'' وهذا ما قاله

﻿ ﻿
أمس 15:52 GMT

عاجل.. ظهور فيديو جديد لناصر الزفزافي قبل اعتقاله..وها شنو قال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.