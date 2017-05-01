بالفيديو:المخرج ادريس الروخ يخرج عن صمته بعد الانتقادات التي طالت سلسلة الخاوة'' وهذا ما قاله لساكنة مدينة آسفي ﻿

موجة غضب اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أخيرا، من قِبَل ساكنة مدينة آسفي بخصوص السيتكوم الكوميدي « الخاوة » لمخرجه ادريس الروخ، والذي يُبث على القناة الثانية 2M ، إذ عبرت الساكنة عن سخطها

شوف تيفي م.م

موجة غضب اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أخيرا، من قِبَل ساكنة مدينة آسفي بخصوص السيتكوم الكوميدي « الخاوة » لمخرجه ادريس الروخ، والذي يُبث على القناة الثانية 2M ، إذ عبرت الساكنة عن سخطها بخصوص استعمال الممثلين للهجة المسفيوية بشكل خاطئ. وتساءل المشاهد المسفيوي عن أصل تلك اللكنة التي استعملتها الممثلة الصاعدة سكينة درابيل « زوجة المصطفى » مؤكدا أنها بعيدة عن لهجة ''ناس عبدة''.

في هذا السياق ،عبر المخرج والممثل ادريس الروخ عن استيائه في اتصال له مع قناة شوف تيفي من الأقاويل التي تداولت بخصوص سلسلته الهزلية قائلا «أنا شخصيا أعتبر ذلك سوء فهم فقط ، لأن المسألة تتعلق بسيتكوم يتحدث عن معالم وجماليات ومهن مدينة اسفي، بالإضافة إلى المشاكل بين العائلات، ولكن عندما يكون المشكل يتعلق باللكنة فإن هذا مجرد سوء فهم في طريقة استقبال هذا العمل، لأن السلسلة تضم شخصيات بنماذج وشرائح اجتماعية مختلفة، مثل شخصية سكينة زوجة مصطفى التي قيل عنها الكثير وعن لكنتها بالخصوص، فهي لا تنحدر من اسفي بل قادمة من مناطق بعيدة عن المدينة المذكورة وقدِمت إليها بعد زواجها بمصطفى « كمال الكاظيمي ».

وأضاف الروخ في حديثه « إننا نعتز ونحترم مدينة آسفي ونعرف أصولها وتاريخها، وأن تصوير سلسلة الخاوة بمدينة اسفي تكريم أكثر من شيء آخر، ليست هناك أية إساءة لهذه المدينة أو للكنتها بل العكس من ذلك، بل ومن خلال السيتكوم أظهرنا الجانب الجميل للمدينة ».

جدير بالذكر، أن النائب البرلماني بمجلس النواب عن دائرة آسفي، وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، هشام سعنان راسل كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ووزير الثقافة والاتصال حول ما وصفه بالإساءة التي طالت ساكنة مدينة آسفي بسبب السيتكوم الهزلي الخاوة طيلة شهر رمضان، مطالبا إياهم بالتدخل الفوري وإيقاف بث السلسلة لمخرجها إدريس الروخ.