 محمد زيان يلتمس عفوا ملكيا عن الزفزافي ورفاقه المعتقلين..مصرحا لشوف تيفي."بعد الله سبحانه وتعالى عندنا الملك محمد السادس الذي يحمي جميع المغاربة . ﻿
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محمد زيان يلتمس عفوا ملكيا عن الزفزافي ورفاقه المعتقلين..مصرحا لشوف تيفي."بعد الله سبحانه وتعالى عندنا الملك محمد السادس الذي يحمي جميع المغاربة .

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 15:49 محمد زيان يلتمس عفوا ملكيا عن الزفزافي ورفاقه المعتقلين..مصرحا لشوف تيفي.بعد الله سبحانه وتعالى عندنا الملك محمد السادس الذي يحمي جميع المغاربة . | بوليتيك
محمد زيان يلتمس عفوا ملكيا عن الزفزافي ورفاقه المعتقلين..مصرحا لشوف تيفي."بعد الله سبحانه وتعالى عندنا الملك محمد السادس الذي يحمي جميع المغاربة .
صرح محمد زيان الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، أن الملك محمد السادس '' ذو حكمة وتبصر'' مضيفا أن حب الملك للشعب المغربي '' ستجعله يتدخل لجعل حد لهذه المزايدات وطبيعتها''.

شوف تيفي



صرح محمد زيان الأمين العام للحزب الليبرالي المغربي، أن الملك محمد السادس " ذو حكمة وتبصر" مضيفا أن حب الملك للشعب المغربي " ستجعله يتدخل لجعل حد لهذه المزايدات وطبيعتها".

وتابع نقيب المحامين السابق في تصريح "لشوف تيفي" عقب اعتقال زعماء حراك الريف، بأن قضية عفو ملكي على المعتقلين سهلة وبسيطة ولاتحتاج لمساطير طويلة، حيث أن الظرفية الصعبة، تحتم متابعة المعتقلين في حالة سراح.

وأضاف زيان الذي كشف عن إمكانية عفو ملكي من تجمع احتجاجي مساء أمس بالحسيمة، بأن القضاء مبني على سلطة ملاءمة المتابعة، مؤكدا بأن "للبيت رب يحميه"، موضحا بأنه "بعد الله سبحانه وتعالى" عندنا الملك محمد السادس الذي يحمي جميع المغاربة.


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