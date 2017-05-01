خلافا للمتداول..''ناصر الزفزافي'' يتصل بعائلته من مقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء ﻿

كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' أن أربعة أعضاء من بين المعتقلين المتواجدين لدى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إتصلوا بعائلاتهم يوم أمس الثلاثاء من بينهم ''ناصر الزفزافي''.

شوف تيفي



كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' أن أربعة أعضاء من بين المعتقلين المتواجدين لدى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إتصلوا بعائلاتهم يوم أمس الثلاثاء من بينهم ''ناصر الزفزافي''.



وأضاف ذات المصدر، أن ''ناصر الزفزافي'' طالب بالإتصال بوالدته للإطمئنان عليها، بعد نقلها إلى المستشفى يوم إعتقاله، حيث إستمرت المكالمة لدقائق من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد تمديد فترة التحقيق في الموضوع.



وتابع ذات المصدر، أن أربعة أعضاء تحدثوا مع عائلاتهم للإطمئنان عليهم، حيث أوضحت ذات المصادر أن التحقيقات الجارية مع المعتقلين تتم في سرية تامة ومع إحترام تام للقوانين الجاري بها العمل.



ويأتي خبر المكالمات الهاتفية للمعتقلين لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تزامنا والإشاعات التي يطلقها البعض تفيذ تعرض الموقوفين لممارسات غير قانونية، في حين أكد محامون تطوعوا للدفاع عن المعتقلين بأنهم قاموا بالمساطر القانونية اللازمة لرؤية موكليهم و أن الأمور تسير في إطارها القانوني







