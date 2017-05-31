عاجل ..فاجعة طرقية تعرضت لها حافلة نقل مدرسي ببركان..وهذا مصير التلاميذ ﻿

شهدت طريق سيد أحمد ببركان، قبل قليل من يومه الأربعاء، سقوط شجرة على حافلة نقل مدرسي ما تسبب في إصابة عدد من التلاميذ.

"شوف تيفي"

شهدت طريق سيد أحمد ببركان، قبل قليل من يومه الأربعاء، سقوط شجرة على حافلة نقل مدرسي ما تسبب في إصابة عدد من التلاميذ.

وحسب ما كشفت عنه مصادر جهوية،فقد اصطدمت الحافلة بالشجرة، ما أسفر عن إصابة ثمانية تلاميذ بجروح جد خطيرة ، تم على إثرها نقلهم إلى مستشفى الدراق ببركان.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، عاينت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.



