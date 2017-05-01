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الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 14:20 الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك
الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، سيترأس، اليوم الأربعاء 05 رمضان الأبرك 1438 هـ موافق 31 ماي 2017 م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس

شوف تيفي:و م ع

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، سيترأس، اليوم الأربعاء 05 رمضان الأبرك 1438 هـ موافق 31 ماي 2017 م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وسيلقي درس اليوم بين يدي الملك الأستاذ إبراهيم أحمد مقري، إمام بالجامع الوطني بأبوجا، وأستاذ بجامعة بايرو-كنو بنيجيريا، متناولا بالدرس والتحليل موضوع : "الأبعاد الروحية والثقافية في العلاقات المغربية النيجيرية"، انطلاقا من قول الله تعالى : "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير".

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم.

 

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