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الدار البيضاء...تأسيس لجنة لدعم عائلات المعتقلين في احتجاجات الحسيمة

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 14:07 الدار البيضاء...تأسيس لجنة لدعم عائلات المعتقلين في احتجاجات الحسيمة | بوليتيك
الدار البيضاء...تأسيس لجنة لدعم عائلات المعتقلين في احتجاجات الحسيمة
إنعقد إجتماع في وقت متأخر أمس الثلاثاء بمقر حزب الإشتراكي الموحد، بحضور سياسيين وجمعويين بمدينة الدار البيضاء، لمناقشة سبل دعم عائلات المعتقلين على خلفية الإحتجاجات الأخيرة التي عرفتها مدينة

شوف تيفي

إنعقد إجتماع في وقت متأخر أمس الثلاثاء بمقر حزب الإشتراكي الموحد، بحضور سياسيين وجمعويين بمدينة الدار البيضاء، لمناقشة سبل دعم عائلات المعتقلين على خلفية الإحتجاجات الأخيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة.

وصرح عضو باللجنة، أن النقطة الأساسية في جدول أعمال الإجتماع هي دعم عائلات الشباب المعتقلين لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث أن تنقلهم من مدينة الحسيمة إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء لزيارة أبنائهم يتطلب مصاريف مادية.

وإستنادا لذات المصدر، فاللجنة لن يقتصر تدخلها على الدعم المادي فقط، بل ستساهم في توفير منازل لإستقبال عائلات المعتقلين وكذا الدعم اللوجستيكي بالإضافة إلى التواصل مع محاميي هيئة الدار البيضاء للدفاع عن المعتقلين أمام القضاء.


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