إجتماع للمجلس الحكومي برئاسة العثماني لإحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد ﻿

ينعقد صبيحة يوم غد الخميس، مجلس حكومي لتدارس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والثاني بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها

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ينعقد صبيحة يوم غد الخميس، مجلس حكومي لتدارس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والثاني بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.



ويترأس سعد الدين العثماني إجتماع الحكومة، حيث سينطلق بالإستماع لعرض لنزهة الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لسنة 2030.



كما يتدارس المجلس أشغاله بدراسة الاتفاقية رقم 120 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والأربعين، المنعقدة بجنيف في 8 يوليوز 1964، يليها اتفاق التعاون بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقعة بيروكسيل في 14 يوليوز 2016.



ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور وفق المحاضر التي توصل بها وزراء الحكومة من قبل الأمانة العامة للحكومة.





