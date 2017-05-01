 إجتماع للمجلس الحكومي برئاسة العثماني لإحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

الدار البيضاء...تأسيس لجنة لدعم عائلات المعتقلين في احتجاجات الحسيمة | بوليتيك

الدار البيضاء...تأسيس لجنة لدعم عائلات المعتقلين في احتجاجات الحسيمة

إجتماع للمجلس الحكومي برئاسة العثماني لإحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد | بوليتيك

إجتماع للمجلس الحكومي برئاسة العثماني لإحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد

هام للمغاربة الراغبين في الهجرة..دول أوروبية تبيع الجنسية.. وها شحال | مجتمع

هام للمغاربة الراغبين في الهجرة..دول أوروبية تبيع الجنسية.. وها شحال

عقوبات حبسية صارمة للغشاشين في الباكالوريا | مجتمع

عقوبات حبسية صارمة للغشاشين في الباكالوريا

العثماني هربان | كاريكاتير شوف تيفي

العثماني هربان

عاجل ..أستاذ يطلق النار داخل مدرسة بالسعودية..وهذا عدد القتلى+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

عاجل ..أستاذ يطلق النار داخل مدرسة بالسعودية..وهذا عدد القتلى+تفاصيل مروعة

عاجل وبالصور.. هذا ما يقع بمدينة الحسيمة في هذه اللحظات | مجتمع

عاجل وبالصور.. هذا ما يقع بمدينة الحسيمة في هذه اللحظات

حصري وبالفيديو..شوفو الحكرة: بوليسي فرنسي كيسلخ في مواطن مغربي وسط الكوميسارية..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

حصري وبالفيديو..شوفو الحكرة: بوليسي فرنسي كيسلخ في مواطن مغربي وسط الكوميسارية..وهذه هي التفاصيل

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

إجتماع للمجلس الحكومي برئاسة العثماني لإحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 13:59 إجتماع للمجلس الحكومي برئاسة العثماني لإحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد | بوليتيك
إجتماع للمجلس الحكومي برئاسة العثماني لإحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد
ينعقد صبيحة يوم غد الخميس، مجلس حكومي لتدارس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والثاني بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها

شوف تيفي

ينعقد صبيحة يوم غد الخميس، مجلس حكومي لتدارس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، والثاني بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها.

ويترأس سعد الدين العثماني إجتماع الحكومة، حيث سينطلق بالإستماع لعرض لنزهة الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لسنة 2030.

كما يتدارس المجلس أشغاله بدراسة الاتفاقية رقم 120 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والأربعين، المنعقدة بجنيف في 8 يوليوز 1964، يليها اتفاق التعاون بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، الموقعة بيروكسيل في 14 يوليوز 2016.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور وفق المحاضر التي توصل بها وزراء الحكومة من قبل الأمانة العامة للحكومة.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة المحكمة المناصب الوزراء الأمانة العامة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

الدار البيضاء...تأسيس لجنة لدعم عائلات المعتقلين في احتجاجات الحسيمة | بوليتيك

الدار البيضاء...تأسيس لجنة لدعم عائلات المعتقلين في احتجاجات الحسيمة

البيجيديون حائرون بين البناء أو النضال الديموقراطي كعنوان لمؤتمرهم المقبل | بوليتيك

''البيجيديون'' حائرون بين ''البناء'' أو ''النضال'' الديموقراطي كعنوان لمؤتمرهم المقبل

بالصور...من جديد...عبد الإله بن كيران عند الحلاق تزامنا والاحتجاجات | بوليتيك

بالصور...من جديد...عبد الإله بن كيران عند ''الحلاق'' تزامنا والاحتجاجات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مقدم قناة الجزيرة فيصل القاسم باغي الخدمة فالمغرب...شوفوشنو قال على الحراك في الريف‎ | قنوات أخرى
منذ 31 دقيقة

مقدم قناة الجزيرة فيصل القاسم باغي الخدمة فالمغرب...شوفوشنو قال على الحراك في الريف‎

قصة حب تجمع فتاة مسلمة ومكسيكي مسيحي تحقق ملايين المشاهدات وتثير ضجة في مواقع التواصل ! | قنوات أخرى

قصة حب تجمع فتاة مسلمة ومكسيكي مسيحي تحقق ملايين المشاهدات وتثير ضجة في مواقع التواصل !

أقوى كاميرا خافية للفنان فيصل الصغير.. شاهد ردة فعله بعد تشبيهه بالشاب الذي أضحك الملايين‎ | قنوات أخرى

أقوى كاميرا خافية للفنان فيصل الصغير.. شاهد ردة فعله بعد تشبيهه بالشاب الذي أضحك الملايين‎

معلومات طبية مهمة عن مرض السكري:وها كيفاش تعاملو معاه في رمضان | شوف صحتك مع Doc نسرين

معلومات طبية مهمة عن مرض السكري:وها كيفاش تعاملو معاه في رمضان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك
منذ 20 دقيقة

الملك محمد السادس يترأس بالدار البيضاء الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

الدار البيضاء...تأسيس لجنة لدعم عائلات المعتقلين في احتجاجات الحسيمة | بوليتيك

الدار البيضاء...تأسيس لجنة لدعم عائلات المعتقلين في احتجاجات الحسيمة

إجتماع للمجلس الحكومي برئاسة العثماني لإحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد | بوليتيك

إجتماع للمجلس الحكومي برئاسة العثماني لإحداث لجنة وطنية لمكافحة الفساد

هام للمغاربة الراغبين في الهجرة..دول أوروبية تبيع الجنسية.. وها شحال | مجتمع

هام للمغاربة الراغبين في الهجرة..دول أوروبية تبيع الجنسية.. وها شحال

﻿ ﻿
أمس 15:52 GMT

عاجل.. ظهور فيديو جديد لناصر الزفزافي قبل اعتقاله..وها شنو قال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.