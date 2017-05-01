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هام للمغاربة الراغبين في الهجرة..دول أوروبية تبيع الجنسية.. وها شحال

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 13:56 هام للمغاربة الراغبين في الهجرة..دول أوروبية تبيع الجنسية.. وها شحال | مجتمع
هام للمغاربة الراغبين في الهجرة..دول أوروبية تبيع الجنسية.. وها شحال
كشفت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، عن قائمة الدول التي تعرض جنسياتها في مقابل مادي للر اغبين في الهجرة إليها، وقد أكدت أن تلك المبالغ تختلف باختلاف الدول وما لديها من لوائح وقوانين منظمة.

"شوف تيفي"

كشفت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، عن قائمة الدول التي تعرض جنسياتها في مقابل مادي للر اغبين في الهجرة إليها، وقد أكدت أن تلك المبالغ تختلف باختلاف الدول وما لديها من لوائح وقوانين منظمة.
وعلاقة بالموضوع فقد نشرت وكالة سبوتنيك الروسية، هذه القائمة وهي على الشكل التالي:

1-دولة سانت كيتس:
تبلغ قيمة جنسيتها 250 ألف دولار.

2-دولة دومينيكا:

عضو بدولة الكومونويلث، قيمة جنسيتها 100 ألف دولار.

3-أنتيغوا وبربودا في الكاريبي:

دولتين من المنتظر أن تقدم جنسياتهما للمستثمرين العام الجاري.

4-النمسا:

الدولة الأوروبية الوحيدة التي تقدم جنسيتها للمستثمرين.

5-هونغ كونغ:

يمكن للمستثمرين فيها الحصول على الإقامة الدائمة في حال استثمر 1.33 مليون دولار فأكثر.

6-سنغافورة:

يمكن للمستثمر الحصول على الجنسية فيها بعد قضاء سنتين على أراضيها وإنفاق مليوني دولار.

7-أستراليا:

تعطي الإقامة الدائمة فيها بعد إنفاق 4.7 مليون دولار ومن بعدها يسمح لك بالتقدم بطلب الحصول على الجنسية.

وأكدت الوكالة الروسية أن اهتمام الكثير من الشباب، تزايد في السنوات الأخيرة للهجرة والسفر إلى الخارج إما للعمل أو الدراسة أو لمجرد اكتشاف مناخ جديد واكتساب تجارب فريدة،ولهذا فإن الدول المذكورة تمنحهم الفرصة لتحقيق حلمهم.

 

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