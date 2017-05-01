عاجل ..أستاذ يطلق النار داخل مدرسة بالسعودية..وهذا عدد القتلى+تفاصيل مروعة ﻿

كشفت وسائل إعلام سعودية، قبل قليل من يومه الأربعاء، بأن مسلحا فتح النار في مجمع للمدارس شمالي الرياض، موضحة أن مباحث الشرطة أفادت أن مدرس مفصول هو من اقتحم المدرسة بالرياض وقام بالاعتداء على

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام سعودية، قبل قليل من يومه الأربعاء، بأن مسلحا فتح النار في مجمع للمدارس شمالي الرياض، موضحة أن مباحث الشرطة أفادت أن مدرس مفصول هو من اقتحم المدرسة بالرياض وقام بالاعتداء على المدرسين والطلاب.

وأشارت المصادر ذاتها أن الهجوم أسفر عن مقتل مدرسين اثنين، إضافة إلى وقوع إصابات طفيفة، مؤكدة أن المعني بالأمر أطلق أعيرة نارية بعد اقتحام المدرسة بسبب فصله منها.