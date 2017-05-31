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عاجل وبالصور.. هذا ما يقع بمدينة الحسيمة في هذه اللحظات

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 13:27 عاجل وبالصور.. هذا ما يقع بمدينة الحسيمة في هذه اللحظات | مجتمع
عاجل وبالصور.. هذا ما يقع بمدينة الحسيمة في هذه اللحظات
تعيش مدينة الحسيمة، في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، على وقع أجواء جد طبيعية،خاصة في شوراعها الكبرى التي تعرف هدوء وحركة عادية.

"شوف تيفي"

تعيش مدينة الحسيمة، في هذه اللحظات من يومه الأربعاء، على وقع أجواء جد طبيعية،خاصة في شوراعها الكبرى التي تعرف هدوء وحركة عادية.

و حسب جولة قام به طاقم القناة إلى جوهرة الريف،عاين أن جميع المحلات التجارية بمختلف الأسواق الشعبية بمدينة الحسيمة، فتحت أبوابها منذ صباح اليوم، مشيرا إلى أن السكان العاملين في مختلف القطاعات وكما جرت العادة، التزموا بأعمالهم اليومية من خلال الالتحاق بمقرات عملهم.

وقال موفدنا إن الحسيميين يعون ضرورة الحفاظ على حركية المدينة وجميع تعاملاتها التجارية بختلف أشكالها، خاصة مع اقتراب موسم فصل الصيف الذي تتتحول فيه المدينة إلى قبلة لاستقبال السياح من داخل وخارج أرض الوطن.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المحلات التجارية الأسواق الحسيمة

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