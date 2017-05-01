حصري وبالفيديو..شوفو الحكرة: بوليسي فرنسي كيسلخ في مواطن مغربي وسط الكوميسارية..وهذه هي التفاصيل ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام شرطي فرنسي، أخيرا، بالاعتداء على مهاجر مغربي داخل زنزانته بدائرة أمنية بالعاصمة الفرنسية باريس.

"شوف تيفي":إسماعيل طيون



حصلت "شوف تيفي" على مقطع فيديو، يوثق لحظة قيام شرطي فرنسي، أخيرا، بالاعتداء على مهاجر مغربي داخل زنزانته بدائرة أمنية بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان لـ "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بشاب مغربي لا يتوفر على أوراق الإقامة يبلغ من العمر حوالي 36 سنة، أوقفته الشرطة عقب ضبطه متلبسا بسرقة هاتف مواطن فرنسي، وخلال وضعه بالزنزانة، أقدم شرطي على تعنيفه والاعتداء عليه كما يظهر الفيديو.

وأكدت الجمعية دخولها على الخط في هذه القضية، حيث من المنتظر أن يتم تقديم شكاية للعدالة الفرنسية، حتى يتم إنصاف المهاجر المغربي، مشيرة إلى أن خال المغربي تقدم سابقا بشكاية أولى معززة بالفيديو المذكور.



