بالوثيقة.. برلماني يراسل الهاكا من أجل إيقاف السلسلة الكوميدية الخاوة ﻿

راسل النائب البرلماني بمجلس النواب عن دائرة اسفي، وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، هشام سعنان كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ووزير الثقافة والاتصال حول ما وصفه بالإساءة التي

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راسل النائب البرلماني بمجلس النواب عن دائرة اسفي، وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، هشام سعنان كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ووزير الثقافة والاتصال حول ما وصفه بالإساءة التي طالت ساكنة مدينة اسفي بسبب السيتكوم الهزلي الخاوة الذي تبثه القناة الثانية 2M طيلة شهر رمضان، مطالبا إياهم بـ التدخل الفوري وإيقاف بث السلسلة لمخرجها إدريس الروخ.

وأوضح هشام سعنان في مراسلته « شرعت القناة الثانية في بث سيتكوم الخاوة مع بداية شهر رمضان الكريم، حيث أن سكان اسفي قد راهنوا على هذه السلسلة من أجل الترويج الثقافي والسياحي الإيجابي للمدينة بعد إطلاعهم على خبر تصوير السلسلة المذكورة باسفي، إلا أن المسفيويون صدموا بعد بث الحلقة الأولى، إذ أن مخرج السلسلة راهن على الإساءة لأهل اسفي والمنطقة، من خلال استعمال اللهجة الخاطئة لاسفي، وأن هاته اللهجة لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد لمنطقة اسفي ».

وتابع سعنان في مراسلته « أنه على خلاف ما تسوقه السلسلة الكوميدية، فإن مدينة اسفي تستحق المكانة الأكبر والترويج الأمثل لما تتوفر عليه من طاقات مبدعة وإمكانيات اقتصادية سياحية، ثقافية، رياضية، تزيد من استحقاقها للقب حاضرة المحيط.. ومن أجل كل هذا ومن منطق المسؤولية التي تتحملها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في مراقبة اختلالات من هذا القبيل فإننا نلتمس من حضرتكم التدخل بما يمليه عليه دوركم لحفظ كرامة المسفيويين ورد اعتبارهم مما يلحقهم من إساءة عبر سلسلة الخاوة ».

جدير بالذكر، أن عددا من رواد موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ،خصوصا منهم ساكنة مدينة آسفي عبروا عن غضبهم الشديد من استعمال اللهجة المسفيوية بشكل خاطئ خلال السلسلة الكوميدية "الخاوة"، حيث تساءل عدد منهم عن أصل تلك اللكنة التي استعملتها إحدى الممثلات مؤكدين أنها بعيدة عن لهجة "ناس عبدة".