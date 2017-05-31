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مؤلم وبالصور.. العثور على رضيعة جثة هامدة في نهار رمضان بطنجة

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 12:46 مؤلم وبالصور.. العثور على رضيعة جثة هامدة في نهار رمضان بطنجة | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصور.. العثور على رضيعة جثة هامدة في نهار رمضان بطنجة
عثر مواطنون أمس الثلاثاء، في واضحة النهار، على جثة رضيعة، حديثة الولادة، مرمية في منطقة خلاء بالقرب من السوق البراني بمدينة طنجة، وهو ما أثار استياء وألم العديد من الأشخاص الذين وقفوا على بشاعة

"شوف تيفي"

عثر مواطنون أمس الثلاثاء، في واضحة النهار، على جثة رضيعة، حديثة الولادة، مرمية في منطقة خلاء بالقرب من السوق البراني بمدينة طنجة، وهو ما أثار استياء وألم العديد من الأشخاص الذين وقفوا على بشاعة المنظر.

وحسبب مصادر طنجاوية، فقد تم إبلاغ السلطات المحلية والمصالح الأمنية وعلى رأسها الشرطة العلمية التي حلت بعين المكان، وقامت بالمعاينة قبل نقل جثمان الرضيعة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس.

وأوضحت المصادر ذاتها إلى أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية الأم البيولوجية للرضيعة والتي قد تكون متورطة في التخلص منها والتسبب في وفاتها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الرضيعة المصالح الأمنية مستشفى محمد الخامس

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