''البيجيديون'' حائرون بين ''البناء'' أو ''النضال'' الديموقراطي كعنوان لمؤتمرهم المقبل ﻿

إنقسم قادة حزب العدالة والتنمية حول تسمية المرحلة التي ستصادف مؤتمرهم المقبل، والمنتظر تزامنا وعيد الأضحى المبارك كأبعد مدة زمنية، لقراءة المرحلة و إنتخاب خليفة لعبد الإله بن كيران كأمين عام

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إنقسم قادة حزب العدالة والتنمية حول تسمية المرحلة التي ستصادف مؤتمرهم المقبل، والمنتظر تزامنا وعيد الأضحى المبارك كأبعد مدة زمنية، لقراءة المرحلة و إنتخاب خليفة لعبد الإله بن كيران كأمين عام للحزب.



وفي إنتظار حسم الأمانة العامة للحزب، واللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل التي يرأسها الوزير الحالي ''محمد يتيم''، إنقسم قادة الحزب في العنوان الذي سيعتمدوه خلال المؤتمر المقبل بين العودة إلى الفترة التي سبقت تقلدهم لرئاسة الحكومة والتي كانوا يسمونها ''بالنضال الديموقراطي'' و بين الفترة التي أعقبت المشاركة في تسيير الشأن العام بالبناء الديموقراطي.



وأفاد مصدر مطلع من داخل الحزب، عن وجود إختلاف واضح بين التنظيمات الموازية لحزب العدالة والتنمية، حيث تطالب الشبيبة أو ما يسمى ''بتيار بن كيران'' بالعودة إلى رفع نفس شعارات الحزب أيام المعارضة تحت عنوان ''النضال'' الديموقراطي وإعادة رسم تاريخ الحزب الذي فشل في قراءة مرحلة مابعد إعادة تصدره للإنتخابات التشريعية، والتيار الثاني بزعامة وزراء الحزب في الحكومة الحالية والذين يرغبون في البقاء على نفس الشعار مع إضافة كلمة ''مواصلة'' ويصبح عنوان المؤتمر والمرحلة المقبلة ''مواصلة البناء الديموقراطي''.



وأوضح ذات المصدر، أن المعطيات الحالية والأجواء العامة داخل الحزب قبيل المؤتمر، تضعف حظوظ بن كيران للفوز بولاية ثالثة على رأس حزب العدالة والتنمية، فيما تبدو حظوظ نائبه ''سليمان العمراني'' و الوزير الحالي ''محمد يتيم'' قوية لترؤس حزب ''المصباح'' في المرحلة المقبلة.