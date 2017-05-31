 بالصورة..فنان مغربي مشهور في فرنسا يوجه ضربة موجعة للأشخاص الذين قاموا بإحراق جوازات سفرهم..وها شنو قاليهم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..فنان مغربي مشهور في فرنسا يوجه ضربة موجعة للأشخاص الذين قاموا بإحراق جوازات سفرهم..وها شنو قاليهم | ثقافة و فنون

بالصورة..فنان مغربي مشهور في فرنسا يوجه ضربة موجعة للأشخاص الذين قاموا بإحراق جوازات سفرهم..وها

بعد 20 سنة على وفاتهما .. تقرير صحفي يكشف السبب الرئيسي في مصرع الأميرة ديانا وصديقها عماد الفايد | دولي

بعد 20 سنة على وفاتهما .. تقرير صحفي يكشف السبب الرئيسي في مصرع الأميرة ''ديانا '' وصديقها '' عماد

الزفزافي في ورطة كبيرة بعد التحقيقات الأولية | مجتمع

الزفزافي في ورطة كبيرة بعد التحقيقات الأولية

معلومات طبية مهمة عن مرض السكري:وها كيفاش تعاملو معاه في رمضان | بووز

معلومات طبية مهمة عن مرض السكري:وها كيفاش تعاملو معاه في رمضان

بعد ضجة موازين..حاتم عمور في حوار خاص.. جمهور كبير حضر لِيا أنا فالمهرجان وماعنديش مشكل مع أسماء لمنور | بووز

بعد ضجة موازين..حاتم عمور في حوار خاص.. جمهور كبير حضر لِيا أنا فالمهرجان وماعنديش مشكل مع أسماء

مؤثر ومؤلم..مواطن يفطر في رمضان بطعام من إعداد زوجته المتوفية قبل سنة+صورة | مجتمع

مؤثر ومؤلم..مواطن يفطر في رمضان بطعام من إعداد زوجته المتوفية قبل سنة+صورة

استهداف مقر السفارة المصرية في كابول جراء انفجار الحي الدبلوماسي الذي أوقع 80 قتيلا | دولي

استهداف مقر السفارة المصرية في كابول جراء انفجار الحي الدبلوماسي الذي أوقع 80 قتيلا

بعد فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان.. كلية الآداب بوجدة على صفيح ساخن | مجتمع

بعد فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان.. كلية الآداب بوجدة على صفيح ساخن

حضيو راسكم.. 5 سنوات سجنا لأصحاب الباكالوريا و ها علاش | مجتمع

حضيو راسكم.. 5 سنوات سجنا لأصحاب الباكالوريا و ها علاش

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

بالصورة..فنان مغربي مشهور في فرنسا يوجه ضربة موجعة للأشخاص الذين قاموا بإحراق جوازات سفرهم..وها شنو قاليهم

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 12:23 بالصورة..فنان مغربي مشهور في فرنسا يوجه ضربة موجعة للأشخاص الذين قاموا بإحراق جوازات سفرهم..وها شنو قاليهم | ثقافة و فنون
بالصورة..فنان مغربي مشهور في فرنسا يوجه ضربة موجعة للأشخاص الذين قاموا بإحراق جوازات سفرهم..وها شنو قاليهم
نشر الفنان المغربي الشهير ''L'artiste'' المقيم في فرنسا، على حسابه بالانستغرام ، صورة له وهو يحمل جواز سفره المغربي وبطاقته الوطنية، وعلق عليهما بتدوينة، وجه من خلالها درسا في الوطنية لبعض الأشخاص، الذين

"شوف تيفي"

نشر الفنان المغربي الشهير "L'artiste" المقيم في فرنسا، على حسابه بالانستغرام ، صورة له وهو يحمل جواز سفره المغربي وبطاقته الوطنية، وعلق عليهما بتدوينة، وجه من خلالها درسا في الوطنية لبعض الأشخاص، الذين ظهروا في مقاطع فيديو وهم يعلنون خيانتهم للوطن من خلال إحراق جوازات سفرهم.

وكتب "L'artiste" إلى جانب صورته " الله الوطن الملك..أحمد الله الذي منحني شرف الانتماء للمغرب..يارب تحمي وطني من طنجة إلى الكويرة"، ما جعل آلاف المغاربة يتفاعلون معه، مؤكدين استعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس لحماية التراب الوطني، واصفين من ظهروا في فيديوهات وهم يحرقون جوازات سفرهم بـ "الشردمة" التي خانت الوطن وخانت العهد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي لاغتيست المغاربة جواز السفر الفنان المغربي الفايسبوك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة..فاتي جمالي تُشكك في مصداقية الكاميرا الخفية مشيتي فيها التي تُبث على دوزيم | ثقافة و فنون

بالصورة..فاتي جمالي تُشكك في مصداقية الكاميرا الخفية مشيتي فيها التي تُبث على دوزيم

بالصورة.. خطأ فادح يكشف فبركة مقلب رامز تحت الأرض | ثقافة و فنون

بالصورة.. خطأ فادح يكشف فبركة مقلب رامز تحت الأرض

شاهد بالفيديو | رامز تحت الأرض .. حلقة الشاب خالد (كاملة) | ثقافة و فنون

شاهد بالفيديو | رامز تحت الأرض .. حلقة الشاب خالد (كاملة)

رامز تحت الأرض / حلقة الشاب خالد (بث مباشر) | ثقافة و فنون

رامز تحت الأرض / حلقة الشاب خالد (بث مباشر)

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أقوى كاميرا خافية للفنان فيصل الصغير.. شاهد ردة فعله بعد تشبيهه بالشاب الذي أضحك الملايين‎ | قنوات أخرى
منذ 20 دقيقة

أقوى كاميرا خافية للفنان فيصل الصغير.. شاهد ردة فعله بعد تشبيهه بالشاب الذي أضحك الملايين‎

معلومات طبية مهمة عن مرض السكري:وها كيفاش تعاملو معاه في رمضان | شوف صحتك مع Doc نسرين

معلومات طبية مهمة عن مرض السكري:وها كيفاش تعاملو معاه في رمضان

ادريس و مهدي يتحدثان عن نجاح سلسلتهم الفكاهية و يكشفان عن أسرار خاصة بخصوص أعمالهم الرمضانية | خارج البلاطو

ادريس و مهدي يتحدثان عن نجاح سلسلتهم الفكاهية و يكشفان عن أسرار خاصة بخصوص أعمالهم الرمضانية

شاهد شوارع وجدة نهار رمضان | خارج البلاطو

شاهد شوارع وجدة نهار رمضان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة..فنان مغربي مشهور في فرنسا يوجه ضربة موجعة للأشخاص الذين قاموا بإحراق جوازات سفرهم..وها شنو قاليهم | ثقافة و فنون
منذ 11 دقيقة

بالصورة..فنان مغربي مشهور في فرنسا يوجه ضربة موجعة للأشخاص الذين قاموا بإحراق جوازات سفرهم..وها

بعد 20 سنة على وفاتهما .. تقرير صحفي يكشف السبب الرئيسي في مصرع الأميرة ديانا وصديقها عماد الفايد | دولي

بعد 20 سنة على وفاتهما .. تقرير صحفي يكشف السبب الرئيسي في مصرع الأميرة ''ديانا '' وصديقها '' عماد

الزفزافي في ورطة كبيرة بعد التحقيقات الأولية | مجتمع

الزفزافي في ورطة كبيرة بعد التحقيقات الأولية

معلومات طبية مهمة عن مرض السكري:وها كيفاش تعاملو معاه في رمضان | بووز

معلومات طبية مهمة عن مرض السكري:وها كيفاش تعاملو معاه في رمضان

﻿ ﻿
أمس 15:52 GMT

عاجل.. ظهور فيديو جديد لناصر الزفزافي قبل اعتقاله..وها شنو قال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.