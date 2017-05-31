بالصورة..فنان مغربي مشهور في فرنسا يوجه ضربة موجعة للأشخاص الذين قاموا بإحراق جوازات سفرهم..وها شنو قاليهم ﻿

نشر الفنان المغربي الشهير ''L'artiste'' المقيم في فرنسا، على حسابه بالانستغرام ، صورة له وهو يحمل جواز سفره المغربي وبطاقته الوطنية، وعلق عليهما بتدوينة، وجه من خلالها درسا في الوطنية لبعض الأشخاص، الذين

"شوف تيفي"

نشر الفنان المغربي الشهير "L'artiste" المقيم في فرنسا، على حسابه بالانستغرام ، صورة له وهو يحمل جواز سفره المغربي وبطاقته الوطنية، وعلق عليهما بتدوينة، وجه من خلالها درسا في الوطنية لبعض الأشخاص، الذين ظهروا في مقاطع فيديو وهم يعلنون خيانتهم للوطن من خلال إحراق جوازات سفرهم.

وكتب "L'artiste" إلى جانب صورته " الله الوطن الملك..أحمد الله الذي منحني شرف الانتماء للمغرب..يارب تحمي وطني من طنجة إلى الكويرة"، ما جعل آلاف المغاربة يتفاعلون معه، مؤكدين استعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس لحماية التراب الوطني، واصفين من ظهروا في فيديوهات وهم يحرقون جوازات سفرهم بـ "الشردمة" التي خانت الوطن وخانت العهد.