 بعد 20 سنة على وفاتهما .. تقرير صحفي يكشف السبب الرئيسي في مصرع الأميرة ''ديانا '' وصديقها '' عماد الفايد'' ﻿
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بعد 20 سنة على وفاتهما .. تقرير صحفي يكشف السبب الرئيسي في مصرع الأميرة ''ديانا '' وصديقها '' عماد الفايد''

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 12:16 بعد 20 سنة على وفاتهما .. تقرير صحفي يكشف السبب الرئيسي في مصرع الأميرة ديانا وصديقها عماد الفايد | دولي
بعد 20 سنة على وفاتهما .. تقرير صحفي يكشف السبب الرئيسي في مصرع الأميرة ''ديانا '' وصديقها '' عماد الفايد''
كشف وثائقي فرنسي بثته قناة ''إم 6''، سببا جديدا لحادثة مقتل الأميرة ديانا، التي كانت برفقة صديقها ''دودي الفايد'' في باريس قبل 20 سنة.

شوف تيفي:


كشف وثائقي فرنسي بثته قناة ''إم 6''، سببا جديدا لحادثة مقتل الأميرة ديانا، التي كانت برفقة صديقها ''دودي الفايد'' في باريس قبل 20 سنة.
واستعرض الوثائقي أن السيارة التي توفيت بداخلها الأميرة ديانا جراء حادثة سير بباريس، كانت بها مشاكل تقنية ولا تستجيب لمعايير السلامة.

وبحسب ما نقلت صحيفة ''ديلي ميل'' البريطانية، فإن مخاوف السلامة المطلوبة في السيارة جرى تجاهلها، ولم يجر إيلاؤها الأهمية التي تستحق، حيث قدم فندق ''ريتز كارلتون'' سيارة من طراز ''ميرسيدس بنرز إس 280'' للأميرة ديانا، لكن المفاجأة التي كشف عنها الوثائقي، تكمن في المشاكل التقنية التي كانت تشوب السيارة.

وصرح المصور ''باسكال روستان'' خلال الوثائقي ذاته، أن السيارة تعرضت للسرقة سنة 1997، أي في السنة نفسها التي شهدت الحادثة المميتة في 31 من شهر غشت، واصفا سيارة الفندق بالحطام حيث أنها سجلت حادثة سير أخرى قبل أن تلقى الأميرة ديانا المصرع بداخلها، لكن جرى إصلاحها واستخدامها بعد ذلك.

وأضاف أن صديقا له عمل سائقا في فندق ''ريترز كارلتون'' ويدعى كريم، أخذ السيارة في جولة في وقت مبكر من العام 1997، ولما عاد حذر مسؤولين كبارا منها، و أفاد كذلك أنه و قبل شهرين فقط من الحادثة، ألح عن ضرورة التخلص من السيارة، على اعتبار أنها غير قادرة على السير بأمان بسرعة أكثر من ستين كيلومترا في الساعة.
وكانت الأميرة ديانا، ساعة وقوع حادثة السير، إلى جانب صديقها عماد الفايد، وروجت بعض الروايات أن مقتلها كان مدبرا من أجل إجهاض حلم زواجها منه.


‫شوف تيفي

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ديانا دودي ريترز كارلتون عماد الفايد إم 6 ديانا شوف تيفي

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