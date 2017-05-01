الزفزافي في ورطة كبيرة بعد التحقيقات الأولية ﻿

شوف تيفي:
في إطار انطلاق الأبحاث مع المدعو الزفزافي ومع أربعة من شركائه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، واجه المحققون حسب ما كشفت عنه يومية الصباح، الزفزافي الذي استقدم و رفاقه المتهمون عبر مروحية تابعة للدرك الملكي بمجموعة من القرائن و الأدلة، التي تكشف تورطه في أحداث 26 مارس الماضي بإمزورن عبر رسائل و أشرطة، تحريضية إلى مختلف المشاركين في الاحتجاج و التي زادت من حماستهم و أشعلت الحقد في نفوسهم ليرتبكوا جرائم إضرام النار و الاعتداء العمدي على موظفين عموميين و القيام بأعمال تخريبية.
و ضمن المحجوزات أشرطة تحريضية و مخطوطات لاستهداف التعزيزات الأمنية التي وفدت إلى الحسيمة ووصفها بأوصاف قدحية لتهييج المحتجين ضدها نا انتهى فعلا باستهداف مق الأمن يمن فيه من بشر و معدات .
من جهة أخرى جرى تقديم مجموعة الحسيمة التي تضم أربعين موقوفا، إذ أمر وكيل الملم بمتابعة 25 في حالة اعتقال فيما حفظ الملف في حق 7 متهمين و أحال قاصرا على قاضي الأحداث و تابع الباقين في حالة سراح.
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