 الزفزافي في ورطة كبيرة بعد التحقيقات الأولية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..فنان مغربي مشهور في فرنسا يوجه ضربة موجعة للأشخاص الذين قاموا بإحراق جوازات سفرهم..وها شنو قاليهم | ثقافة و فنون

بالصورة..فنان مغربي مشهور في فرنسا يوجه ضربة موجعة للأشخاص الذين قاموا بإحراق جوازات سفرهم..وها

بعد 20 سنة على وفاتهما .. تقرير صحفي يكشف السبب الرئيسي في مصرع الأميرة ديانا وصديقها عماد الفايد | دولي

بعد 20 سنة على وفاتهما .. تقرير صحفي يكشف السبب الرئيسي في مصرع الأميرة ''ديانا '' وصديقها '' عماد

الزفزافي في ورطة كبيرة بعد التحقيقات الأولية | مجتمع

الزفزافي في ورطة كبيرة بعد التحقيقات الأولية

معلومات طبية مهمة عن مرض السكري:وها كيفاش تعاملو معاه في رمضان | بووز

معلومات طبية مهمة عن مرض السكري:وها كيفاش تعاملو معاه في رمضان

بعد ضجة موازين..حاتم عمور في حوار خاص.. جمهور كبير حضر لِيا أنا فالمهرجان وماعنديش مشكل مع أسماء لمنور | بووز

بعد ضجة موازين..حاتم عمور في حوار خاص.. جمهور كبير حضر لِيا أنا فالمهرجان وماعنديش مشكل مع أسماء

مؤثر ومؤلم..مواطن يفطر في رمضان بطعام من إعداد زوجته المتوفية قبل سنة+صورة | مجتمع

مؤثر ومؤلم..مواطن يفطر في رمضان بطعام من إعداد زوجته المتوفية قبل سنة+صورة

استهداف مقر السفارة المصرية في كابول جراء انفجار الحي الدبلوماسي الذي أوقع 80 قتيلا | دولي

استهداف مقر السفارة المصرية في كابول جراء انفجار الحي الدبلوماسي الذي أوقع 80 قتيلا

بعد فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان.. كلية الآداب بوجدة على صفيح ساخن | مجتمع

بعد فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان.. كلية الآداب بوجدة على صفيح ساخن

حضيو راسكم.. 5 سنوات سجنا لأصحاب الباكالوريا و ها علاش | مجتمع

حضيو راسكم.. 5 سنوات سجنا لأصحاب الباكالوريا و ها علاش

الزفزافي وزراع الفتنة بيننا

الزفزافي في ورطة كبيرة بعد التحقيقات الأولية

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 12:11 الزفزافي في ورطة كبيرة بعد التحقيقات الأولية | مجتمع
الزفزافي في ورطة كبيرة بعد التحقيقات الأولية
في إطار انطلاق الأبحاث مع المدعو الزفزافي ومع أربعة من شركائه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، واجه المحققون حسب ما كشفت عنه يومية الصباح،


شوف تيفي:

في إطار انطلاق الأبحاث مع المدعو الزفزافي ومع أربعة من شركائه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، واجه المحققون حسب ما كشفت عنه يومية الصباح، الزفزافي الذي استقدم و رفاقه المتهمون عبر مروحية تابعة للدرك الملكي بمجموعة من القرائن و الأدلة، التي تكشف تورطه في أحداث 26 مارس الماضي بإمزورن عبر رسائل و أشرطة، تحريضية إلى مختلف المشاركين في الاحتجاج و التي زادت من حماستهم و أشعلت الحقد في نفوسهم ليرتبكوا جرائم إضرام النار و الاعتداء العمدي على موظفين عموميين و القيام بأعمال تخريبية.

و ضمن المحجوزات أشرطة تحريضية و مخطوطات لاستهداف التعزيزات الأمنية التي وفدت إلى الحسيمة ووصفها بأوصاف قدحية لتهييج المحتجين ضدها نا انتهى فعلا باستهداف مق الأمن يمن فيه من بشر و معدات .

من جهة أخرى جرى تقديم مجموعة الحسيمة التي تضم أربعين موقوفا، إذ أمر وكيل الملم بمتابعة 25 في حالة اعتقال فيما حفظ الملف في حق 7 متهمين و أحال قاصرا على قاضي الأحداث و تابع الباقين في حالة سراح.




‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الزفزافي الحراسة النظرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مؤثر ومؤلم..مواطن يفطر في رمضان بطعام من إعداد زوجته المتوفية قبل سنة+صورة | مجتمع

مؤثر ومؤلم..مواطن يفطر في رمضان بطعام من إعداد زوجته المتوفية قبل سنة+صورة

بعد فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان.. كلية الآداب بوجدة على صفيح ساخن | مجتمع

بعد فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان.. كلية الآداب بوجدة على صفيح ساخن

حضيو راسكم.. 5 سنوات سجنا لأصحاب الباكالوريا و ها علاش | مجتمع

حضيو راسكم.. 5 سنوات سجنا لأصحاب الباكالوريا و ها علاش

بالصور : فايسبوكيون يجلدون رجل سلطة شيخ بسبب تشييده لمنزل غير قانوني بسيدي بنور | مجتمع

بالصور : فايسبوكيون يجلدون رجل سلطة "شيخ" بسبب تشييده لمنزل غير قانوني بسيدي بنور

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أقوى كاميرا خافية للفنان فيصل الصغير.. شاهد ردة فعله بعد تشبيهه بالشاب الذي أضحك الملايين‎ | قنوات أخرى
منذ 21 دقيقة

أقوى كاميرا خافية للفنان فيصل الصغير.. شاهد ردة فعله بعد تشبيهه بالشاب الذي أضحك الملايين‎

معلومات طبية مهمة عن مرض السكري:وها كيفاش تعاملو معاه في رمضان | شوف صحتك مع Doc نسرين

معلومات طبية مهمة عن مرض السكري:وها كيفاش تعاملو معاه في رمضان

ادريس و مهدي يتحدثان عن نجاح سلسلتهم الفكاهية و يكشفان عن أسرار خاصة بخصوص أعمالهم الرمضانية | خارج البلاطو

ادريس و مهدي يتحدثان عن نجاح سلسلتهم الفكاهية و يكشفان عن أسرار خاصة بخصوص أعمالهم الرمضانية

شاهد شوارع وجدة نهار رمضان | خارج البلاطو

شاهد شوارع وجدة نهار رمضان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة..فنان مغربي مشهور في فرنسا يوجه ضربة موجعة للأشخاص الذين قاموا بإحراق جوازات سفرهم..وها شنو قاليهم | ثقافة و فنون
منذ 11 دقيقة

بالصورة..فنان مغربي مشهور في فرنسا يوجه ضربة موجعة للأشخاص الذين قاموا بإحراق جوازات سفرهم..وها

بعد 20 سنة على وفاتهما .. تقرير صحفي يكشف السبب الرئيسي في مصرع الأميرة ديانا وصديقها عماد الفايد | دولي

بعد 20 سنة على وفاتهما .. تقرير صحفي يكشف السبب الرئيسي في مصرع الأميرة ''ديانا '' وصديقها '' عماد

الزفزافي في ورطة كبيرة بعد التحقيقات الأولية | مجتمع

الزفزافي في ورطة كبيرة بعد التحقيقات الأولية

معلومات طبية مهمة عن مرض السكري:وها كيفاش تعاملو معاه في رمضان | بووز

معلومات طبية مهمة عن مرض السكري:وها كيفاش تعاملو معاه في رمضان

﻿ ﻿
أمس 15:52 GMT

عاجل.. ظهور فيديو جديد لناصر الزفزافي قبل اعتقاله..وها شنو قال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.