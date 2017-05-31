مؤثر ومؤلم..مواطن يفطر في رمضان بطعام من إعداد زوجته المتوفية قبل سنة+صورة ﻿

نشر مواطن مصري يدعى ''خليفة'' على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، تدوينة مؤثرة جدا أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث أكد من خلالها إفطاره بطعام كانت قد أعدته بزوجته بنفسها قبل وفاتها منذ أكثر

"شوف تيفي"

نشر مواطن مصري يدعى "خليفة" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، تدوينة مؤثرة جدا أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث أكد من خلالها إفطاره بطعام كانت قد أعدته بزوجته بنفسها قبل وفاتها منذ أكثر من سنة..

ووجه هذا الشخص الاعتذار لزوجته بعد أن تعذر عليه الإفطار إلى جانب قبرها، مشيرا إلى أنه قرر بعد وفاتها ألا يتناول الطعام، الذي كانت قد هيأته قبل رحيلها، ليحتفظ به في الثلاجة ويتناوله عند سفرها أو غيابها عن البيت، لكنه، وبعد وفاتها غير رأيه وفضل تناوله خلال الشهر الفضيل.

وكتب الشخص المذكور في تدوينته "زوجتى الغاليه..أقسمت بالله العظيم أن أول يوم فى رمضان أفطر من أيديكى وكان نفسى أول يوم افطر معاكى جنب قبرك لكن للأسف الظروف ما سمحتش الاكل دا انتى طبخاه من أكتر من سنه علشان وانتى مش موجوده او مسافره اطلع الاكل واسخنه".



