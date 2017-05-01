استهداف مقر السفارة المصرية في كابول جراء انفجار الحي الدبلوماسي الذي أوقع 80 قتيلا ﻿

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ، صباح اليوم الأربعاء، بأن الإنفجار القوي الذي وقع بالحي الدبلوماسي بكابول أسفر عن أضرار كبيرة بمبنى السفارة وسكن السفير المصريين.

شوف تيفي:

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ، صباح اليوم الأربعاء، بأن الإنفجار القوي الذي وقع بالحي الدبلوماسي بكابول أسفر عن أضرار كبيرة بمبنى السفارة وسكن السفير المصريين.

وقال المتحدث، إن الحادث أسفر كذلك عن إصابة أحد حراس أمن السفارة نتيجة تطاير شظايا الزجاج، مؤكدا على متابعة وزارة الخارجية لتداعيات الحادث على مدار الساعة للإطمئنان على أعضاء السفارة المصرية وتقييم الأضرار.

وكان انفجار قوي قد هز الحي الدبلوماسي المحصن في كابول صباح اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل 80 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح ، وفق مسؤولين أفغان.

وقد أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بشدة حادث التفجير الإرهابي.

وأكد البيان وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب أفغانستان في مواجهة الإرهاب ، مطالبا المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة.





