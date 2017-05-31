بعد فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان.. كلية الآداب بوجدة على صفيح ساخن ﻿

ويضيف نفس المتحدث أنه واجه الأستاذ التي يتولى مهمة التنسيق

بالأدلة التي يتوفر عليها طالبا منه تقديم تفسيرات وتوضيحات بخصوص النقاط

التي تم الكشف عنها إلا أن طلبه قوبل بالرفض من طرف هذا الأخير، الأمر

الذي دفعه إلى التوجه إلى الإدارة وإطلاعها على مضمون الرسائل

الإلكترونية، ملتمسا منها الكشف عن ورقتي المادتين، إلا أن هذه الأخيرة

لم تستجب لذلك.