بعد فضيحة الجنس مقابل النقط بتطوان.. كلية الآداب بوجدة على صفيح ساخن ﻿

بعد فضيحة الجنس مقابل النقط المدوية التي فجرتها إحدى الطالبات اللواتي وقعن ضحية الإبتزاز الجنسي، والتي كان بطلها أستاذ الجبر بكلية العلوم بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان،
بعد فضيحة الجنس مقابل النقط المدوية التي فجرتها إحدى الطالبات اللواتي وقعن ضحية الإبتزاز الجنسي، والتي كان بطلها أستاذ الجبر بكلية العلوم بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، جاء الدور على كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول بوجدة، وذلك عندما قرر أستاذ اللغة الإنجليزية زكرياء الشريف الذي يتابع دراسته بسلك ماستر علوم الإعلام والتواصل بكلية الآداب بوجدة أن يخرج عن صمته ويميط اللثام عن قضيته التي انطلقت فصولها مؤخرا عقب نشر نتائج الدورة الأولى لماستر علوم الإعلام والتواصل، حيث لاحظ الطالب زكرياء الشريف أنه حصل على نقاط متدنية في مادتي الدراسات الثقافية وتواصل المجال الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بأستاذي هاتين المادتين اللذان نفيا له حصوله على تلك النقط، عبر رسائل إلكترونية.
ويضيف نفس المتحدث أنه واجه الأستاذ التي يتولى مهمة التنسيق بالأدلة التي يتوفر عليها طالبا منه تقديم تفسيرات وتوضيحات بخصوص النقاط التي تم الكشف عنها إلا أن طلبه قوبل بالرفض من طرف هذا الأخير، الأمر الذي دفعه إلى التوجه إلى الإدارة وإطلاعها على مضمون الرسائل الإلكترونية، ملتمسا منها الكشف عن ورقتي المادتين، إلا أن هذه الأخيرة لم تستجب لذلك.
ليقرر الطالب بعد ذلك اللجوء إلى المحكمة الإدارية التي أصدرت إنذارا استجوابيا يقضي بضرورة إطلاع المفوض القضائي على الأوراق، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة.
ويردف ذات المصدر أنه عقب ذلك أصدر رئيس الجامعة قرارا يقضي بإقصائه من الكلية ومنعه من التسجيل في الجامعة لمدة سنة واحدة 2016/2017 بدورتيها الربيعية والخريفية، وذلك بتهمة عدم الامتثال للمبادئ الجارية على الجامعة والقواعد المنظمة لها وعدم احترام الأشخاص.
وفي غضون ذلك رفع الطالب زكرياء الشريف دعوى وقف تنفيذ وإلغاء في المحكمة الإدارية وربحهما، إلا أن الإدارة رفضت تنفيذ قرار وقف التنفيذ. الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر حينها لحسن الداودي الذي بعث مراسلة أحيل على إثرها رئيس الماستر على المجلس التأديبي وتم إغلاق شعبة الماستر، كما بعث الوزير الملف إلى محكمة الاستئناف.
وفي نفس السياق اتصلنا أكثر من مرة بمنسق الماستر من أجل أن يدلي بدلوه حول هذا الموضوع إلا أن هاتفه بقي يرن دون إجابة.
من جهته قال الكاتب العام للكلية في اتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن قرار الطرد الذي اتخذته إدارة الكلية تم إلغاؤه ويمكن للطالب زكرياء الشريف الرجوع لمقاعد الدراسة، وهو الأمر الذي نفاه بشكل قاطع الطالب الشريف.
كما أبرز المسؤول الإداري للكلية أن سبب هذا المشكل راجع بالأساس إلى سلوكات الطالب زكرياء الشريف المستفزة، في حق الأساتذة والأطر الإدارية،
مبرزا أن سبب إحالة منسق الماستر على المجلس التأديبي لا علاقة له بقضية التلاعب بالنقط التي آثارها الشريف.
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