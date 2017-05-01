حضيو راسكم.. 5 سنوات سجنا لأصحاب الباكالوريا و ها علاش ﻿

وزع محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عبر المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه دليلا من 22 صفحة خاصا بالمترشحين يتضمن تذكيرا بقانون زجر الغش

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وزع محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عبر المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه دليلا من 22 صفحة خاصا بالمترشحين يتضمن تذكيرا بقانون زجر الغش والعقوبات التأديبية والجنائية التي تنتظر «أصحاب النقلة» كما يحذرهم من مغبة التحايل على الفصول والمواد الصريحة للقانون، التي تمنع اصطحاب الوسائل الإلكترونية والهواتف واللوحات إلى مركز الامتحان وتسرب الأسئلة والأجوبة والاتجار في المواضيع وتسهيل تداولها بين التلاميذ.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإن امتحانات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا تتزامن مع التجربة الأولى لتطبيق القانون رقم 02-13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات والمباريات المدرسية المصادق عليه في غشت الماضي وتصل العقوبات الجنائية فيه إلى الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات والغرامات من 5 آلاف إلى 100 ألف درهم.

ويشكل ضبط عمليات الاختبارات وإجراءاتها خلال الدورة العادية والاستدراكية تحديا لوزارة التربية الوطنية والمركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه تحديدا، التي تعيش أياما عصيبة، تزيد من صعوباتها صفحات مواقع التواصل الإجتماعي المتخصصة في تسريب أسئلة الامتحانات وإعداد الأجوبة وتوزيعها إلى المترشحين داخل الفصول عبر تقنيات إلكترونية معقدة.

للإشارة فإنه سبق لوزارة التربية الوطنية أن أعلنت عن عدد المترشحين لاجتياز الدورة الأولى إذ بلغ عددهم 414 ألفا و616 مترشحا مقابل 431 ألفا و934 مترشحا الموسم الماضي أي بتراجع بنسبة 4 بالمائة يعزي إلى تراجع مترشحي الأحرار بـ20 بالمائة.