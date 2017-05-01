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بعد أسابيع على اعتقاله هذه مستجدات ملف الأستاذ بطل فضيحة ''النقط مقابل الجنس'' بعد مثوله أمام القضاء

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 11:10 بعد أسابيع على اعتقاله هذه مستجدات ملف الأستاذ بطل فضيحة النقط مقابل الجنس بعد مثوله أمام القضاء | حوادث و حقوق
بعد أسابيع على اعتقاله هذه مستجدات ملف الأستاذ بطل فضيحة ''النقط مقابل الجنس'' بعد مثوله أمام القضاء
باشرت الغرفة الجنائية الابتدائية بتطوان أمس الثلاثاء، النظر في قضية أستاذ الجبر بطل قضية ''النقاط مقابل الجنس'' بعد حوالي شهر على توقيفه وعرضه على النيابة العامة، التي كانت قد أحالت الملف بعد 21

شوف تيفي:


باشرت الغرفة الجنائية الابتدائية بتطوان أمس الثلاثاء، النظر في قضية أستاذ الجبر بطل قضية ''النقاط مقابل الجنس'' بعد حوالي شهر على توقيفه وعرضه على النيابة العامة، التي كانت قد أحالت الملف بعد 21 يوما، لكنه لم يناقش بعد طلب محامي جديد التنصيب في الملف وتم تأجيل القضية إلى 16 يونيو المقبل.

وأفادت يومية الأحداث المغربية، التي أوردت الخبر أنه جرى أمس الثلاثاء الاستماع للمرافعات والأطراف المعنية بالقضية خاصة في ظل غياب مشتكيات حقيقيات، ويتوقع المتتبعون لهذا الملف حضور غالبية المتضررات اللواتي رفضن الظهور بالمحكمة بعد تقديم تصريحاتهن لدى الضابطة القضائية واللواتي كشفن عن تفاصيل الواقعة التي هزت كلية العلوم بتطوان مؤخرا.

وأشارت الجريدة إلى أن الجلسة انطلقت في وقت متأخر من صباح أمس الثلاثاء وامتدت لوقت متأخر من المساء حيث كان من المرتقب أن تدخل للمداولة بعد الاستماع للمتهم الرئيسي ومن حضرت من المصرحات اللواتي أكدن في وقت سابق عدم تقديم أية شكاية ضد الأستاذ المعني.

حري بالذكر أن مصالح الأمن كانت قد أوقفت الأستاذ المذكور يوم 5 ماي الجاري بعد تداول صور له ودردشات على مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه بالتحرش بطالباته وممارسة الجنس معهن مقابل تمكينهن من نقاط جيدة خلال امتحانات الجبر.


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الغرفة الجنائية الابتدائية دردشات تطوان شوف تيفي محامي النقاط مقابل الجنس

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