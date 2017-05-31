بالصور : فايسبوكيون يجلدون رجل سلطة "شيخ" بسبب تشييده لمنزل غير قانوني بسيدي بنور ﻿

تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق ''الفايسبوك'' صور منزل تعود ملكيته لـعون سلطة برتبة ''شيخ''، شيده بشكل غير قانوني تحت أسلاك كهربائية بمنطقة ''أربعاء العونات'' إقليم ''سيدي بنور'' التابع للجديدة.

شوف تيفي:





تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق "الفايسبوك" صور منزل تعود ملكيته لـعون سلطة برتبة "شيخ"، شيده بشكل غير قانوني تحت أسلاك كهربائية بمنطقة "أربعاء العونات" إقليم "سيدي بنور" التابع للجديدة.

وقد عبر عدد من النشطاء الفايسبوكيين عن غضبهم الشديد من التصرف الغير قانوني، الذي قام به رجل السلطة المذكور والذي من المفترض أن يكون نموذجا يحتذى به من طرف باقي المواطنين في احترام القانون.

وقد ذهبت بعد مطالب الفايسبوكيين إلى إعادة فتح تحقيق في الكيفية التي سلمت بها رخصة البناء ل "الشيخ" المذكور.



