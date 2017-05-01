عاجل..إصابة صحافيين في انفجار كابول الدموي ﻿

كشفت وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الأربعاء، عن مقتل سائق شبكة''بي بي سي''وجرح أربعة من صحافييها في الانفجار الدموي الذي هز العاصمة الأفغانية كابول.

"شوف تيفي"



كشفت وكالة فرانس بريس قبل قليل من يومه الأربعاء، عن مقتل سائق شبكة"بي بي سي"وجرح أربعة من صحافييها في الانفجار الدموي الذي هز العاصمة الأفغانية كابول.

تجدر الإشارة إلى أن المعطيات تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين بجروح بينهم نساء وأطفال في هجوم بشاحنة مفخخة هز الحي الدبلوماسي المحصن في كابول في ساعة ازدحام صباح الأربعاء.