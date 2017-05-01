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عاجل..مجزرة حقيقية: انفجار شاحنة مفخخة في دولة إسلامية خامس أيام شهر رمضان وسقوط 80 قتيلا ومئات الجرحى

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 10:30 عاجل..مجزرة حقيقية: انفجار شاحنة مفخخة في دولة إسلامية خامس أيام شهر رمضان وسقوط 80 قتيلا ومئات الجرحى | دولي
عاجل..مجزرة حقيقية: انفجار شاحنة مفخخة في دولة إسلامية خامس أيام شهر رمضان وسقوط 80 قتيلا ومئات الجرحى
قتل ما لا يقل عن 80 شخصا وأصيب المئات يومه الأربعاء في انفجار قوي بشاحنة مفخخة وقع في الحي الدبلوماسي من كابول، متسببا في مجزرة في العاصمة الأفغانية وباضرار مادية وصلت إلى مسافة مئات الأمتار، وذلك

"شوف تيفي"


قتل ما لا يقل عن 80 شخصا وأصيب المئات يومه الأربعاء في انفجار قوي بشاحنة مفخخة وقع في الحي الدبلوماسي من كابول، متسببا في مجزرة في العاصمة الأفغانية وباضرار مادية وصلت إلى مسافة مئات الأمتار، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس ببريس قبل قليل.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن الجثث، كانت ممددة أرضا في موقع الاعتداء الذي وقع في ساعة زحمة في الصباح ، فيما ارتفع عمود كثيف من الدخان الأسود من المنطقة التي تؤوي سفارات أجنبية، وقد أفاد شهود أن الشوارع كانت تغص بعشرات السيارات فيما كان الجرحى والتلميذات يهرعون إلى أماكن آمنة.


وأكدت الوكالة أن سيارات الإسعاف نقلت الجرحى إلى المستشفيات، كما تم انتشال الجثث من تحت الأنقاض، بينما ما زال رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على الحرائق التي اندلعت في عدد من المباني.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مجزرة العاصمة الأفغانية كابول

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