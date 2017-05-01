القناة الأولى تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة فبركة خبر بصور قديمة لأحداث الحسيمة ﻿

في ردها على ما تداولته بعض المنابر الإخبارية المكتوبة والإلكترونية بخصوص ما أسمته ''فبركة'' قناة الأولى لخبر بثت فيه صوراً قديمة نسبتها لما يجري في مدينة الحسيمة، أوضحت القناة الأولى تنويراً للرأي

"شوف تيفي"

في ردها على ما تداولته بعض المنابر الإخبارية المكتوبة والإلكترونية بخصوص ما أسمته "فبركة" قناة الأولى لخبر بثت فيه صوراً قديمة نسبتها لما يجري في مدينة الحسيمة، أوضحت القناة الأولى تنويراً للرأي العام، أنها قامت ببث البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يوم 27 السبت ماي 2017، وبالنظر لكون هذه المدينة قد شهدت عدة أحداث، على مدى سبعة أشهر، فقد استوجب تغطية سرد البلاغ السالف الذكر بصور توضيحية راهنة وأرشيفية خاصة بهذه الأحداث وفق تسلسلها الزمني لكونها مترابطة و لا يمكن تجزيئها أو فصل بعضها عن البعض.

و حسب بيان صادر عن القناة، توصلت "شوف تيفي " بنسخة منه فانطلاقا مما سبق، فإن الحديث عن "الفبركة" يعتبر عاريا من الصحة لكون الربورتاج، الذي قدمت فيه قناة "الأولى" بلاغ الوكيل العام للملك، لم يدع أن تلك الصور الأرشيفية متعلقة فقط بالأحداث الراهنة التي شهدتها مدينة الحسيمة، وإنما استخدمها كصور توضيحية ما دامت تخص مجموعة من الأحداث التي كانت المنطقة مسرحا لها منذ الوفاة المؤسفة للفقيد محسن فكري.