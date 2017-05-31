بالصور...من جديد...عبد الإله بن كيران عند ''الحلاق'' تزامنا والاحتجاجات ﻿

نشرت صفحات فايسبوكية مقربة من ''البيجيدي ''، صورة لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران وهو يقص شعره عند الحلاق الذي ألف زيارته في كل مرة ينوي قص شعره.

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نشرت صفحات فايسبوكية مقربة من ''البيجيدي ''، صورة لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران وهو يقص شعره عند الحلاق الذي ألف زيارته في كل مرة ينوي قص شعره.

وسبق لعبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن كشف عن الأجرة التي يقدمها لحلاقه المعتاد، التي تختلف من حيث المكان الذي يقص فيه شعره، إما بمنزله أو في صالون الحلاقة.



وذهب بعض الفايسبوكيين بعيدا في تحليل الصورة بين من يعتبرها إعلانا لعودة بن كيران للظهور من جديد على الساحة السياسية التي غاب عنها منذ إعفائه من تشكيل الحكومة، وآخرون ربطوها بالوقفات الإحتجاجية التي نظمتها شبيبة حزبه في عدة مدن تضامنا مع زملائهم المعتقلون ''بالإشادة بمقتل السفير الروسي بتركيا والتحريض على الإرهاب فايسبوكيا''.