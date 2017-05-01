اسبانيا تمنع مغاربة من التطبيب في مستشفى مليلية المحتلة وهذا هو السبب ﻿

تتجه سلطات مدينة مليلية المحتلة إلى منع المغاربة المرضى من دخول المدينة لتلقي العلاج في المستشفى، وذلك حسب ما كشفت عنه جهات رسمية من مليلية.

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تتجه سلطات مدينة مليلية المحتلة إلى منع المغاربة المرضى من دخول المدينة لتلقي العلاج في المستشفى، وذلك حسب ما كشفت عنه جهات رسمية من مليلية.



ومن جهته كشف رئيس مجلس المدينة أنه سيتم السماح للحالات الإستعجالية فقط في ظل الإكتظاظ الكبير الحاصل في مستشفى المدينة.



وكشفت يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر غدا الأربعاء، أن ثلث الأًسرة يشغلها أجانب لا يتوفرون على الضمان الإجتماعي وهم قادمون من المغرب، وكشف مدير معهد التدبير الطبي في مليلية أن 60 في المائة من النساء اللواتي وضعن حملهن في مختلف مراكز التوليد بمليلية المحتلة العام الماضي قدمن من المناطق المغربية المجاورة.