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بالصورة..فاتي جمالي تُشكك في مصداقية الكاميرا الخفية مشيتي فيها التي تُبث على دوزيم

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 01:58 بالصورة..فاتي جمالي تُشكك في مصداقية الكاميرا الخفية مشيتي فيها التي تُبث على دوزيم | ثقافة و فنون
بالصورة..فاتي جمالي تُشكك في مصداقية الكاميرا الخفية مشيتي فيها التي تُبث على دوزيم
شككت المغربية فاتي جمالي مليحة العرب مساء الثلاثاء في مصداقية الكاميرا الخفية التي تبثها القناة الثانية 2M من خلال نشرها لتدوينة عبر حسابها الرسمي على تطبيق السناب شات حيث كتبت فيها « ما يمكنش حنا

شوف تيفي

شككت المغربية فاتي جمالي مليحة العرب مساء الثلاثاء في مصداقية الكاميرا الخفية التي تبثها القناة الثانية 2M من خلال نشرها لتدوينة عبر حسابها الرسمي على تطبيق السناب شات حيث كتبت فيها « ما يمكنش حنا لي مشينا فيها واش نفس الشخص لي وجهو معروف فالكاميرا الخفية هو نفسو منذ سنوات ».

وفور تداول الصورة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أكد النشطاء أن فاتي جمالي ومن خلال تدوينتها شككت في مصداقية الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها''،كما أضافت المصادر ذاتها أن تدوينة الأخيرة كانت موجهة للفنان المغربي حاتم إدار الذي أصبح منذ سنوات يشارك في الكاميرا الخفية من أجل إيقاع بزملائه في الميدان.

وكان برنامج الكاميرا الخفية ''مشيتي فيها'' قد تعرض لعدد من الانتقادات بسبب ما اعتبره متتبعون استهزاء بالمشاهدين من خلال عرض حلقات مفبركة لفنانين ونجوم كانوا على اتفاق مسبق مع طاقم البرنامج.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مشيتي فيها فاتي جمالي مليحة العرب

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