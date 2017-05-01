 أكواباور تواكب ساكنة ورززات و تخلق فرص مهمة للشغل لتحسين ظروف عيشها ﻿
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أكواباور تواكب ساكنة ورززات و تخلق فرص مهمة للشغل لتحسين ظروف عيشها

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 01:17 أكواباور تواكب ساكنة ورززات و تخلق فرص مهمة للشغل لتحسين ظروف عيشها | اقتصاد
أكواباور تواكب ساكنة ورززات و تخلق فرص مهمة للشغل لتحسين ظروف عيشها
تحرص مجموعة أكواباور على تحسين ظروف عيش ساكنة ورززات و النواحي من خلال تفعيل استراتيجية المسؤولية الاجتماعية آخدة بعين الاعتبار الخصوصيات والإشكاليات المحلية، بتبنيها مقاربة تعتمد على

شوف تيفي :

تحرص مجموعة أكواباور على تحسين ظروف عيش ساكنة ورززات و النواحي من خلال تفعيل استراتيجية المسؤولية الاجتماعية آخدة بعين الاعتبار الخصوصيات والإشكاليات المحلية، بتبنيها مقاربة تعتمد على استراتيجيات وأنشطة تصب في الإشكاليات النوعية التي تعيشها ساكنة المنطقة بهدف تحسين ظروف عيشها.

وحسب بلاغ من مجموعة أكواباور، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن أكواباور بمدينة ورزازات تُعتبر مطورا ومستثمرا ومالكا ومستغلا للمحطات الشمسية نور 1 ونور2 ونور 3، كما أنها عملت على الاستثمار في مجالات متنوعة من التكوين والتعليم والصحة وتحسين الكفاءات. والحد من مخاطر الحياة ومصاحبة الفلاحين وأيضا المساعدة على تطوير الأنشطة المدّرة للدخل وبالمثل تعمل أكواباور على مصاحبة العديد من الفاعلين المحليين بهدف خلق أنشطة ترفيهية ورياضية لفائدة أطفال المنطقة.

ومن جهة أخرى، فإن أكواباور تقدم تكوينا تأهيليا لفائدة المنخرطات في تعاونية نور الشمس تعزيزا لكفاءاتهن التدبيرية إذ يهم المحور الأول وحدات عرضية تسمح للمستفيدات باكتساب كفاءات في التدبير الإداري للتعاونيات وتقنيات التسويق والتدبير المالي والتصاميم وبلورة مخططات الأعمال حيث تمتد المدة الإجمالية للتكوين في هذه الوحدات على 96 ساعة أي 13 يوما على أساس 8 ساعات كل يوم.

أما المحور الثاني يهتم بالوحدات النوعية، التي تهدف إلى اكتساب المستفيدات كفاءات تهم الصباغة والخياطة التقليدية والخياطة العصرية والطرز بالآلة وتقنيات الخياطة التقليدية، إذ تمتد المدة الإجمالية لهذا التكوين على 236 ساعة أي 8 ساعات كل يوم لمدة 9أسابع.

وأضاف البلاغ ذاته، أن هذا الإنجاز يأتي تطبيقا للاتفاقية الموقعة مع وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخاصة بفضل وضع معهد الفنون التقليدية بورزازات رهن الإشارة من أجل تنظيم دورات تكوينية في أنشطة من قبيل الخياطة والطرز والنسيج لفائدة النساء المنحدرات من القرى المتواجدة بالقرب من المركب الشمسي نور.

وقد عملت أكواباور على مصاحبة المستفيدات من هذا البرنامج بهدف تنظيمهن في تعاونية وذلك عبر مراحل، حيث امتدت المرحلة الأولى من شهر ماي إلى شهر أكتوبر 2015 ثم المرحلة الثانية من 15 إلى 30 مارس 2016 بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أنابيك وتعتبر نور الشمس نتيجة لهذا المسار التكويني.

 

‫شوف تيفي

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أكواباور تواكب ساكنة ورززات و تخلق فرص مهمة للشغل لتحسين ظروف عيشها

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