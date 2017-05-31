بالصور..العثماني يكرم أعضاء حملته الإنتخابية بحفل إفطار بفندق بالمحدية ﻿

نظم مسؤولو حزب العدالة والتنمية بمدينة المحمدية معرب يومه الثلاثاء، حفل إفطار على شرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووكيل الحزب في الإنتخابات التشريعية الأخيرة.

شوف تيفي



نظم مسؤولو حزب العدالة والتنمية بمدينة المحمدية معرب يومه الثلاثاء، حفل إفطار على شرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووكيل الحزب في الإنتخابات التشريعية الأخيرة.



وحسب مصادر من عين المكان، فقد أشرف رئيس الحكومة بعد وجبة الإفطار على تكريم قيدومي حزب المصباح وبعض الفعاليات في المدينة، خاصة الذين ساهموا في حملته الإنتخابية خلال تشريعيات 7 أكتوبر الأخيرة.



وكشف رئيس الحكومة أن إطار زيارته للمدينة من خلال إحدى الصفحات الفايسبوكية، هو تلبية لدعوة بعض الفاعلين بمدينة المحمدية، لشكرهم على التصويت عليه خلال الإنتخابات التشريعية الأخيرة.



وفي ذات السياق، صرح أحد الحاضرين لحفل الإفطار في اتصال مع "شوف تيفي"، أن العديد من الحاضرين اشتكوا لرئيس الحكومة الثلوت الذي يهدد صحة الساكنة بالمدينة، حيث أكد العثماني في ذات السياق أن لجنة زارت المدينة وقدمت تقريرا في الموضوع، مصرحا بأنه ينتظر تقارير لجان أخرى وكذا بعض الفاعلين في المجال لإتخاذ القرارات الملائمة، على حد قوله.



