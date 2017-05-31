عاجل..استنفار أمني بساحة جامع الفنا بمراكش..وها شنو واقع بين متضامنين مع الزفزافي وتجار الساحة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش، عرفت قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء حالة استنفار أمني، بسبب تنظيم عدد من الأشخاص لوقفة تضامنية مع ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن ساحة جامع الفنا بمدينة مراكش، عرفت قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء حالة استنفار أمني، بسبب تنظيم عدد من الأشخاص لوقفة تضامنية مع ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين.



وحسب المصدر ذاته، فإن هؤلاء المحتجين، دخلوا في مشادات كلامية مع تجار الساحة، الذين رفضوا تنظيمها أمام محلاتهم، ما جعل المصالح الأمنية، تقوم بالتدخل، حيث تم تفريق المشاركين بهذه الوقفة.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، ما تزال مرابطة بالساحة لمنع أي تجمعات أخرى تفاديا لمشادات أخرى بين المحتجين والتجار والباعة.



