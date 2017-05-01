 تعيين ألف إطار تربوي كمدراء وحراس عامون بالمدارس والثانويات ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تعيين ألف إطار تربوي كمدراء وحراس عامون بالمدارس والثانويات | مجتمع

تعيين ألف إطار تربوي كمدراء وحراس عامون بالمدارس والثانويات

عاجل..وقفة احتجاجية تضامنية مع ناصر الزفزافي بالبيضاء..وهذا هو مكانها+صور | مجتمع

عاجل..وقفة احتجاجية تضامنية مع ناصر الزفزافي بالبيضاء..وهذا هو مكانها+صور

عاجل..نايضة في حي التشارك بالبيضاء..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل..نايضة في حي التشارك بالبيضاء..وها شنو واقع

الرصاص يخترق أجساد أطفال بفاس ومراكش | مجتمع

الرصاص يخترق أجساد أطفال بفاس ومراكش

برلمانيوالبام يعيدون الهواتف الذكية و بطائق البنزين لإدارة مجلس النواب بتوجيه من إلياس العماري | بوليتيك

برلمانيو''البام'' يعيدون الهواتف الذكية و بطائق البنزين لإدارة مجلس النواب بتوجيه من ''إلياس

عاجل.. استنفار أمني أمام مقر فرقة الشرطة القضائية بالبيضاء بسبب ناصر الزفزافي | مجتمع

عاجل.. استنفار أمني أمام مقر فرقة الشرطة القضائية بالبيضاء بسبب ناصر الزفزافي

بالفيديو..انفجار ضخم يهز أوكرانيا | دولي

بالفيديو..انفجار ضخم يهز أوكرانيا

عاجل..فضيحة أخلاقية تهز الجزائر: مسؤول جزائري كبير يظهر في فيديو إباحي رفقة شاذ جنسي | دولي

عاجل..فضيحة أخلاقية تهز الجزائر: مسؤول جزائري كبير يظهر في فيديو إباحي رفقة شاذ جنسي

شباب من الدار البيضاء يلتقون الملك قبل الإفطار و يلتقطون معه صورة تذكارية | مجتمع

شباب من الدار البيضاء يلتقون الملك قبل الإفطار و يلتقطون معه صورة تذكارية

الدولة غير العنيدة

تعيين ألف إطار تربوي كمدراء وحراس عامون بالمدارس والثانويات

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 00:38 تعيين ألف إطار تربوي كمدراء وحراس عامون بالمدارس والثانويات | مجتمع
تعيين ألف إطار تربوي كمدراء وحراس عامون بالمدارس والثانويات
أعلن محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ، أن الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية ستتعزز بتعيين حوالي 1000 إطار سيتخرجون هذه السنة مدراء بالمدارس الابتدائية أو حراسا

شوف تيفي

أعلن محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ، أن الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية ستتعزز بتعيين حوالي 1000 إطار سيتخرجون هذه السنة مدراء بالمدارس الابتدائية أو حراسا عامين بالثانويات.

وجاء تصريح محمد حصاد، حول التعيينات الجديدة من داخل مجلس المستشارين في إطار الجلسة العمومية التي جرت اليوم الثلاثاء، حيث أكد الوزير، أن قطاع التربية والتعليم سيعرف إصلاحات مهمة خلال الأربع سنوات المقبلة على حد قوله ردا على تساؤل لأحد المستشارين.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حصاد الإصلاحات الوزير القطاع التعليم شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..وقفة احتجاجية تضامنية مع ناصر الزفزافي بالبيضاء..وهذا هو مكانها+صور | مجتمع

عاجل..وقفة احتجاجية تضامنية مع ناصر الزفزافي بالبيضاء..وهذا هو مكانها+صور

الرصاص يخترق أجساد أطفال بفاس ومراكش | مجتمع

الرصاص يخترق أجساد أطفال بفاس ومراكش

عاجل.. استنفار أمني أمام مقر فرقة الشرطة القضائية بالبيضاء بسبب ناصر الزفزافي | مجتمع

عاجل.. استنفار أمني أمام مقر فرقة الشرطة القضائية بالبيضاء بسبب ناصر الزفزافي

شباب من الدار البيضاء يلتقون الملك قبل الإفطار و يلتقطون معه صورة تذكارية | مجتمع

شباب من الدار البيضاء يلتقون الملك قبل الإفطار و يلتقطون معه صورة تذكارية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

النشرة الاقتصادية : 30 ماي 2017 | إيكو بالعربية
منذ 33 دقيقة

النشرة الاقتصادية : 30 ماي 2017

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة بخصوص المعتقلين بعد أحداث الحسيمة الأخيرة | خبر اليوم

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة بخصوص المعتقلين بعد أحداث الحسيمة الأخيرة

رسالة رائعة من شاب مصري الى الشعب المغربى ..بمناسبة الحراك الريفي | قنوات أخرى

رسالة رائعة من شاب مصري الى الشعب المغربى ..بمناسبة الحراك الريفي

فيلم مغربي عن الرحالة والجاسوس الإسباني علي باي العباسي | قنوات أخرى

فيلم مغربي عن الرحالة والجاسوس الإسباني علي باي العباسي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

تعيين ألف إطار تربوي كمدراء وحراس عامون بالمدارس والثانويات | مجتمع
منذ 7 دقائق

تعيين ألف إطار تربوي كمدراء وحراس عامون بالمدارس والثانويات

عاجل..وقفة احتجاجية تضامنية مع ناصر الزفزافي بالبيضاء..وهذا هو مكانها+صور | مجتمع

عاجل..وقفة احتجاجية تضامنية مع ناصر الزفزافي بالبيضاء..وهذا هو مكانها+صور

عاجل..نايضة في حي التشارك بالبيضاء..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل..نايضة في حي التشارك بالبيضاء..وها شنو واقع

الرصاص يخترق أجساد أطفال بفاس ومراكش | مجتمع

الرصاص يخترق أجساد أطفال بفاس ومراكش

﻿ ﻿
أمس 15:52 GMT

عاجل.. ظهور فيديو جديد لناصر الزفزافي قبل اعتقاله..وها شنو قال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.