تعيين ألف إطار تربوي كمدراء وحراس عامون بالمدارس والثانويات ﻿

أعلن محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ، أن الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية ستتعزز بتعيين حوالي 1000 إطار سيتخرجون هذه السنة مدراء بالمدارس الابتدائية أو حراسا

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أعلن محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ، أن الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية ستتعزز بتعيين حوالي 1000 إطار سيتخرجون هذه السنة مدراء بالمدارس الابتدائية أو حراسا عامين بالثانويات.



وجاء تصريح محمد حصاد، حول التعيينات الجديدة من داخل مجلس المستشارين في إطار الجلسة العمومية التي جرت اليوم الثلاثاء، حيث أكد الوزير، أن قطاع التربية والتعليم سيعرف إصلاحات مهمة خلال الأربع سنوات المقبلة على حد قوله ردا على تساؤل لأحد المستشارين.





