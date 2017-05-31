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عاجل..وقفة احتجاجية تضامنية مع ناصر الزفزافي بالبيضاء..وهذا هو مكانها+صور

بتاريــخ : 31 ماي 2017 / 00:28 عاجل..وقفة احتجاجية تضامنية مع ناصر الزفزافي بالبيضاء..وهذا هو مكانها+صور | مجتمع
عاجل..وقفة احتجاجية تضامنية مع ناصر الزفزافي بالبيضاء..وهذا هو مكانها+صور
قرر عدد من الأشخاص قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء، الانتقال من شارع الروداني الذي يتواجد به مقر فرقة الشرطة القضائية، إلى شاحة مارشال بالبيضاء من أجل تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع المعتقل ناصر

"شوف تيفي"

قرر عدد من الأشخاص قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء، الانتقال من شارع الروداني الذي يتواجد به مقر فرقة الشرطة القضائية، إلى شاحة مارشال بالبيضاء من أجل تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع المعتقل ناصر الزفزافي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المحتجين ومباشرة بعد منعهم من تنظيم الوقفة أمام مقر فرقة الشرطة القضائية، قاموا بالانتقال على وجه السرعة إلى ساحة مارشال بشكل متفرق، مضيفا أن عددهم وصل تقريبا لـ 150 شخصا.

وأكد المصدر ذاته أن ساحة مارشال، تعرف استنفارا أمنيا كبيرا، لتأمين الوقفة الاحتجاجية وأيضا لمنع وقوع أي تجاوزات من طرف المشاركين بها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الروداني مارشال البيضاء ناصر الزفزافي استنفار أمني

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