عاجل..نايضة في حي التشارك بالبيضاء..وها شنو واقع ﻿

يعرف حي التشارك بالبيضاء في هذه اللحظات من ليلة يومه الثلاثاء، تنظيم العشرات من الباعة المتجولين لوقفة احتجاجية، عبروا من خلالها عن رفضهم لقرار السلطات المحلية التي منعتهم من وضع عرباتهم بالشارع

"شوف تيفي"

يعرف حي التشارك بالبيضاء في هذه اللحظات من ليلة يومه الثلاثاء، تنظيم العشرات من الباعة المتجولين لوقفة احتجاجية، عبروا من خلالها عن رفضهم لقرار السلطات المحلية التي منعتهم من وضع عرباتهم بالشارع المقابل لسكة "الطرامواي".

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن القوات المساعدة، قامت بعملها المتعلق في تحرير الملك العمومي، وهو ما أثار غضب الباعة المتجولين الذين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها السلطات بالتوقف عن مضايقتهم وبالسماح لهم بوضع عرباتهم المجرورة في الشارع العام.

وأكد ذات المصدر أن الوقفة تمر في أجواء عادية ولم تتطور الأمور إلى حدود كتابة هذه الأسطر إلى مواجهات بين الباعة والقوات المساعدة.