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الرصاص يخترق أجساد أطفال بفاس ومراكش

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 23:57 الرصاص يخترق أجساد أطفال بفاس ومراكش | مجتمع
الرصاص يخترق أجساد أطفال بفاس ومراكش
دق المركزالمغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية ناقوس الخطر حول تنامي حالات التسمم بالرصاص في مجموعة من مناطق المملكة خصوصا في صفوف الأطفال، إذ يخلف هذا النوع من السموم الظاهرة في الدم تداعيات

شوف تيفي

 

دق المركزالمغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية ناقوس الخطر حول تنامي حالات التسمم بالرصاص في مجموعة من مناطق المملكة خصوصا في صفوف الأطفال، إذ يخلف هذا النوع من السموم الظاهرة في الدم تداعيات صحية خطيرة تتعلق باضطرابات في الرؤية والإصابات بمرض الصعل « صغر الرأس » وكذا الصرع،التأخر في النطق والمشي إضافة إلى فقدان التركيز، علما أن التأثير السلبي لهذه الإصابات يتزايد على الفئات العمرية الصغيرة.

وحسب يومية الصباح، في عددها الصادر يوم غد الأربعاء فإن المركز سلط الضوء من خلال دراسة جديدة على الأثار الصحية لتسرب الرصاص إلى الإنسان في مناطق مختلفة وبدرجة أكبر إلى الأطفال، وكشفت الإحصائيات تركز أعلى نسب الرصاص في الدم بين صفوف الأطفال الذكور مقارنة مع الإناث إذ استقر متوسط هذه النسبة في صفوف أطفال السكان المجاورين للمنطقة الصناعية المذكورة بين 71.43 و40 ميكروغراما في اللتر، وهي النسبة التي تظل مرتفعة بشكل كبير، في الوقت الذي بلغت نسبة انتشار التسمم بالرصاص في صفوف السكان القاطنين حول المجال الصناعي 21.1 بالمائة بينما لم تسجل الدراسة وصول نسبة الرصاص في دماء أي طفل من سكان مناطق مختلفة من المملكة سقف 100 ميكروغرام في اللتر المرجعية.

هذا وأضهرت الفحوص السريرية للمصابين تسجيل مجموعة من الأمراض تهم أساسا الإضطرابات العصبية متمثلة في أمراض الصعل والصرع وصداع التوتر والتلف العقلي وغيره من الأمراض.

 

 

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حوادث وحقوق الرصاص أطفال فاس مراكش شوف تيفي

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