برلمانيو''البام'' يعيدون الهواتف الذكية و بطائق البنزين لإدارة مجلس النواب بتوجيه من ''إلياس العماري'' ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بالتوجيه الصادر عن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والمكتب السياسي، لبرلمانيي الحزب لإرجاع كل ''ما تسلموه من هواتف ذكية ولوحات إلكترونية وبطائق البنزين إلى إدارة الفريق

شوف تيفي





توصلت ''شوف تيفي'' بالتوجيه الصادر عن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة والمكتب السياسي، لبرلمانيي الحزب لإرجاع كل ''ما تسلموه من هواتف ذكية ولوحات إلكترونية وبطائق البنزين إلى إدارة الفريق لترجعها بدورها إلى إدارة مجلس النواب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا''.



وأضاف التوجيه، أن ''الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة سيتحمل من ميزانيته الخاصة، كل النفقات المتعلقة بتوفير تسهيلات النقل وتقنيات العمل لأعضاء الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب''.



وفي ذات السياق، شن ناشطون فايسبوكيين هجوما لاذعا ضد المكتب المسير لمجلس النواب الذي يرأسه الإتحادي للحبيب المالكي بعد خطوته بتوزيع الهواتف الذكية واللوائح الإلكترونية وبطائق البنزين، مؤكدين بأن التعويضات التي يتقاضاها البرلمانيون كافية بشراء مستلزماتهم الشخصية بعيدا عن ميزانية المجلس التي تعتمد على المنح المخصصة لها من ميزانية الدولة.





