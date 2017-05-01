عاجل.. استنفار أمني أمام مقر فرقة الشرطة القضائية بالبيضاء بسبب ناصر الزفزافي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مقر فرقة الشرطة القضائية بالبيضاء الموجود على مستوى شارع الروداني، يعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، حالة استنفار أمني قصوى لمنع أي تجمهر لأشخاص يرغبون في الاحتجاج تضامنا مع

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مقر فرقة الشرطة القضائية بالبيضاء الموجود على مستوى شارع الروداني، يعرف في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، حالة استنفار أمني قصوى لمنع أي تجمهر لأشخاص يرغبون في الاحتجاج تضامنا مع المعتقل ناصر الزفزافي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان، فإن ر جال الشرطة، منعوا تجمع بعض الأشخاص أمام مقر فرقة الشرطة القضائية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصورين الصحافيين، اضطروا إلى مغادرة المكان بطلب من الأمن.

تجدر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أعلن أمس الاثنين، إيقاف المدعو ناصر الزفزافي بالحسيمة ونقله إلى مقر فرقة الشرطة القضائية بالبيضاء، من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص.