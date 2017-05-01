بالفيديو..انفجار ضخم يهز أوكرانيا ﻿

رصدت كاميرات المراقبة اليوم الثلاثاء في العاصمة الأوكرانية كييف، لحظة انفجار أنبوب للمياه، وحسب الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن الانفجار نَجم عن اهتزاز الأرض قبل أن يرتفع

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رصدت كاميرات المراقبة اليوم الثلاثاء في العاصمة الأوكرانية كييف، لحظة انفجار أنبوب للمياه، وحسب الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن الانفجار نَجم عن اهتزاز الأرض قبل أن يرتفع الطريق الأسفلتي وتنفجر منه المياه لتغرق المنطقة المذكورة.

هذا الانفجار أسفر عن خسائر مادية جسيمة تمثلت في تخريب السيارات المركونة بالمنطقة بالإضافة إلى تحطم عدد من نوافذ المنازل، لكن ولحسن الحظ لم يتضرر أي من السكان.

وفي السياق، أفادت التقارير أن سبب الانفجار لا يزال مجهولا.