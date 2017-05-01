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عاجل..فضيحة أخلاقية تهز الجزائر: مسؤول جزائري كبير يظهر في فيديو إباحي رفقة شاذ جنسي

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 23:06 عاجل..فضيحة أخلاقية تهز الجزائر: مسؤول جزائري كبير يظهر في فيديو إباحي رفقة شاذ جنسي | دولي
عاجل..فضيحة أخلاقية تهز الجزائر: مسؤول جزائري كبير يظهر في فيديو إباحي رفقة شاذ جنسي
كشف موقع ''البلاد.نت'' الجزائري قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء، أن العشرات من موظفي أحد أكبر شركات البترول في الجزائر ''نفطا'' نظمت وقفات احتجاجية للمطالبة بإقالة الرئيس المدير العام للشركة 'حسين ريزو'

"شوف تيفي"

كشف موقع "البلاد.نت" الجزائري قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء، أن العشرات من موظفي أحد أكبر شركات البترول في الجزائر "نفطا" نظمت وقفات احتجاجية للمطالبة بإقالة الرئيس المدير العام للشركة 'حسين ريزو' بعد تداول فيديو "غير أخلاقي" له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الموقع ذاته أن هذا الوضع دفع بمؤسسة نفطال للرد و التأكيد على أن الفيديو مفبرك، وقد أشار بيان لنفطال إلى أن ما يتم تداوله يهدف إلى ضرب استقرار الشركة، التي تعد أكبر الشركات في الجزائر، معلنا في السياق ذاته عن رفع شكوى ضد مجهول.

وعلاقة بالموضوع، فإن العديد من الصفحات الجزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي، عبرت عن استيائها بعد انتشار الفيديو الإباحي، الذي قيل بأن مدير الشركة المعروفة ظهر فيه وهو يمارس شدوده الجنسي مع شخص آخر.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي شركات البترول غير أخلاقي مواقع التواصل الاجتماعي

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