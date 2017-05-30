شباب من الدار البيضاء يلتقون الملك قبل الإفطار و يلتقطون معه صورة تذكارية ﻿

شوف تيفي :
التقط مجموعة من الشباب من صورة تذكارية رفقة الملك محمد السادس مساء اليوم الثلاثاء قبل أذان صلاة المغرب بأحد شوارع العاصمة الإقتصادية الدارالبيضاء.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فايسبوك يومه الثلاثاء الصورة المذكورة على نطاق واسع حيث لاقت إعجاب عدد كبير من متداوليها الذي عبروا عن سعادتهم بتواضع الملك .
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس دائما ما يقوم خلال شهر رمضان وخاصة قبل ساعة الإفطار بجولة في مختلف شوارع وأزقة المملكة على متن سيارته الخاصة وبدون بروتوكول.
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