 بالصورة.. خطأ فادح يكشف فبركة مقلب رامز تحت الأرض ﻿
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بالصورة.. خطأ فادح يكشف فبركة مقلب رامز تحت الأرض

بتاريــخ : 30 ماي 2017 / 22:29 بالصورة.. خطأ فادح يكشف فبركة مقلب رامز تحت الأرض | ثقافة و فنون
بالصورة.. خطأ فادح يكشف فبركة مقلب رامز تحت الأرض
أثار خطأ فادح خلال بث الحلقة الثانية من برنامج المقالب رامز تحت الأرض استغراب المتابعين بسبب ضيف الحلقة الفنان الكوميدي مصطفى خاطر.

شوف تيفي

 

أثار خطأ فادح خلال بث الحلقة الثانية من برنامج المقالب رامز تحت الأرض استغراب المتابعين بسبب ضيف الحلقة الفنان الكوميدي مصطفى خاطر.

وحسب ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي فإن متابعي برنامج المقالب لفت انتباههم ظهور ميكروفون صغير مثبت على قميص الفنان الكوميدي مصطفى خاطر أثناء تواجده بالسيارة بالرغم من انتهاء الحوار الذي جرى بينه وبين الإعلامي نيشان في الأستوديو.

وبهذا الخصوص قال رواد موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، على أن الحلقة الثالثة من مقلب رامز تحت الأرض من الممكن أن تكون مفبركة وأن الضيف كان على علم مسبق بالمقلب.

كما أضافت المصادر ذاتها أن مصطفى خاطر ظهر بشكل هادئ أثناء وقوعه في فخ رامز حيث لم يستخدم أي نوع من السب أو القذف عكس الضيوف السابقين.

 

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خطأ كاميرا خفية رامز تحت الأرض فبركة

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