عاجل:زلزال يضرب الجزائر ﻿

سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 1ر4 درجات على سلم ريشتر مساء اليوم الثلاثاء على الساعةالسابعة و48 دقيقة بولاية بسكرة حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

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سجلت هزة أرضية بلغت شدتها 1ر4 درجات على سلم ريشتر مساء اليوم الثلاثاء على الساعةالسابعة و48 دقيقة بولاية بسكرة حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح ذات المصدر أن موقع الهزة حدد ب3 كلم بجنوب غرب مزيرعة بولاية بسكرة





