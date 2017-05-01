عاجل و بالصورة:الملك محمد السادس في جولة قبل الإفطار بكورنيش عين الذئاب ﻿

عاينت ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء،الملك محمد السادس و هو يتجول ساعة قبل الإفطار بكورنيش عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء.



شوف تيفي:



عاينت "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الأربعاء،الملك محمد السادس و هو يتجول ساعة قبل الإفطار بكورنيش عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء.

و شوهد الملك على متن سيارته البنية من نوع Bently بدون بروتوكول.

و قد حل الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الاقتصادية قادما إليها من مدينة الرباط الذي أرف فيها على دشين مجموعة من المشاريع





