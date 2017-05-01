عاجل و بالصورة:الملك محمد السادس في جولة قبل الإفطار بكورنيش عين الذئاب ﻿

شوف تيفي:
عاينت "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الأربعاء،الملك محمد السادس و هو يتجول ساعة قبل الإفطار بكورنيش عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء.
و شوهد الملك على متن سيارته البنية من نوع Bently بدون بروتوكول.
و قد حل الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الاقتصادية قادما إليها من مدينة الرباط الذي أرف فيها على دشين مجموعة من المشاريع
عاجل.. ظهور فيديو جديد لناصر الزفزافي قبل اعتقاله..وها شنو قال
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